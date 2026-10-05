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Batman'da araba fiyatına bal satıldı! Fiyatı dudak uçuklattı!

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Batman'da araba fiyatına bal satıldı! Fiyatı dudak uçuklattı!

Batman'ın Sason ilçesinde düzenlenen 4'üncü Sason Bal, Ceviz ve Çilek Festivali'nde 1 kiloluk Sason balı dudak uçuklatan bir fiyata alıcı buldu.

#1
Foto - Batman'da araba fiyatına bal satıldı! Fiyatı dudak uçuklattı!

4'ÜNCÜ KEZ DÜZENLENDİ Sason Meydanı’nda bu yıl 4’üncüsü düzenlenen Sason Bal, Ceviz ve Çilek Festivali’ne Vali Ekrem Canalp, AK Parti Milletvekili Ferhat Nasıroğlu, Sason Kaymakamı Furkan Başar, Sason Belediye Başkanı İrfan Demir, vali yardımcıları, kaymakamlar, protokol üyeleri ve binlerce kişi katıldı.

#2
Foto - Batman'da araba fiyatına bal satıldı! Fiyatı dudak uçuklattı!

Açılış kurdelesinin kesilmesiyle başlayan festivalde, ilçenin yöresel ürünleri ve doğal güzellikleri tanıtıldı.

#3
Foto - Batman'da araba fiyatına bal satıldı! Fiyatı dudak uçuklattı!

Çocuklara yönelik oyun ve dans etkinlikleri düzenlendi.

#4
Foto - Batman'da araba fiyatına bal satıldı! Fiyatı dudak uçuklattı!

Vali Canalp ve beraberindekiler, yöresel ürünlerin yer aldığı stantları gezdi.

#5
Foto - Batman'da araba fiyatına bal satıldı! Fiyatı dudak uçuklattı!

400 BİN TL'YE SATILDI Festivalde açık artırmaya çıkarılan 1 kilo tescilli Sason balı, iş insanı Taner Aydiş tarafından 400 bin liraya satın alındı.

#6
Foto - Batman'da araba fiyatına bal satıldı! Fiyatı dudak uçuklattı!

"SASON’UN BİRLİK VE BERABERLİĞİNE BİR KEZ DAHA ŞAHİTLİK EDİYORUZ" Festivalin açılışında konuşan Sason Kaymakamı Furkan Başar, "Sason’un balında dağlarımızın çiçekleri, cevizinde yılların sabrı, çileğinde ise toprağımızın bereketi var. Her birinin arkasında erken saatlerde başlayan bir mesai, büyük bir özen ve yarına dair umutlar var. Bu vesileyle arıcılarımıza, çiftçilerimize ve üreticilerimize kolaylıklar diliyorum. Hepinizin emeğine sağlık. Festivallerin en güzel taraflarından biri de bizi aynı meydanda, aynı sevinçte buluşturmasıdır. Bugün çocuklarımızın neşesi, büyüklerimizin sohbeti, misafirlerimizin katılımıyla Sason’un birlik ve beraberliğine bir kez daha şahit oluyoruz." dedi.

#7
Foto - Batman'da araba fiyatına bal satıldı! Fiyatı dudak uçuklattı!

"BU BALIN DEĞERİ BENİM GÖZÜMDE 1 MİLYONDAN DAHA FAZLA" Açık artırmada balı satın alan Taner Aydiş, "Biz de bu festivalde çok eğlendik. Mutlaka gelin, alışveriş yapın. Bal alın, buradaki ürünleri alın. Hepsi doğal, tavsiye ediyorum. Ben açık artırmayla satılan Sason balımızı 400 bin lira karşılığında satın aldım. Bu balın değeri aslında benim gözümde 400 bin değil, 1 milyondan daha fazla. Çünkü bu bal Sason’da en doğal ortamlarda yetiştirilmiş ve çok güzel bir bal. Mutlaka yiyin, tavsiye ediyorum. 400 bin lira da şehit ve gazi derneğine bağışlanacakmış. O da bize ayrıca bir mutluluk veriyor." diye konuştu.

#8
Foto - Batman'da araba fiyatına bal satıldı! Fiyatı dudak uçuklattı!

Festivale katılan Erkan Kurt, "Hafta sonu güzel, güneş güzel, Sason güzel. Bala baktık, çileğe bakmaya geldik. Sason’un güzelliklerini daha yakından görmeye geldik." dedi. Ailesiyle festivale gelen Mesut Aylanç ise, "Ailemle, çoluk çocuğumuzla festivalimize geldik. Güzel eğleniyoruz. Balımızı tanıtıyoruz. Bütün yerli ürünlerimizi tanıtıyoruz. Güzel bir vakit geçiriyoruz." ifadelerini kullandı.

#9
Foto - Batman'da araba fiyatına bal satıldı! Fiyatı dudak uçuklattı!

Sasonlu üretici İshak Aksoy da "Ballarımız Mereto’nun zirvesinde yetişiyor. Doğal ballarımızı festivalde ilçe dışından, komşu şehirlerden gelen misafirlerimize tattırıyoruz, ikram ediyoruz, satıyoruz. İlçemize bir nebze de olsa katkıda bulunuyor. Orijinal balımızdır, kendimize aittir. Misafirlerimizi bekliyoruz." dedi.

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