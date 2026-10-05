Batman'da araba fiyatına bal satıldı! Fiyatı dudak uçuklattı!

"BU BALIN DEĞERİ BENİM GÖZÜMDE 1 MİLYONDAN DAHA FAZLA" Açık artırmada balı satın alan Taner Aydiş, "Biz de bu festivalde çok eğlendik. Mutlaka gelin, alışveriş yapın. Bal alın, buradaki ürünleri alın. Hepsi doğal, tavsiye ediyorum. Ben açık artırmayla satılan Sason balımızı 400 bin lira karşılığında satın aldım. Bu balın değeri aslında benim gözümde 400 bin değil, 1 milyondan daha fazla. Çünkü bu bal Sason’da en doğal ortamlarda yetiştirilmiş ve çok güzel bir bal. Mutlaka yiyin, tavsiye ediyorum. 400 bin lira da şehit ve gazi derneğine bağışlanacakmış. O da bize ayrıca bir mutluluk veriyor." diye konuştu.