İçişleri Bakanlığı duyurdu: 61 ilde eş zamanlı operasyon! Gözaltındaki 547 şüpheliden 155'i tutuklandı

İçişleri Bakanlığı, siber suçlarla mücadele kapsamında 61 ilde düzenlenen operasyonların bilançosunu açıkladı. Operasyonlarda 547 şüpheli yakalanırken, bunlardan 155'i tutuklandı.

Bakanlıktan “Siber suçlarla mücadele kapsamında 61 ilde düzenlenen operasyonlarda, 547 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 155’i tutuklandı” açıklaması yapıldı.

İşte o açıklama:

"Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ve Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde; İl Emniyet Müdürlükleri Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüklerince 61 il merkezli operasyonlar düzenlendi.

Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Ağrı, Aksaray, Amasya, Antalya, Artvin, Aydın, Bartın, Batman, Bayburt, Bolu, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Düzce, Elazığ, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Gümüşhane, Hakkari, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Karabük, Karaman, Kars, Kastamonu, Kayseri, Kırklareli, Kırşehir, Kilis, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Mersin, Muğla, Nevşehir, Niğde, Ordu, Rize, Sakarya, Samsun, Siirt, Sinop, Sivas, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon, Tunceli, Van, Yalova ve Zonguldak'ta; nitelikli dolandırıcılık, yasa dışı bahis, çevrim içi çocuk müstehcenliği ile tacizi ve Siber Güvenlik Kanununa muhalefet suçlarına yönelik operasyonlar gerçekleştirildi.

Operasyonlarda yakalanan şüphelilerin; sosyal medya platformları üzerinden "ev, araba, arsa satış bedeli ve promosyon ödemesi" gibi temaları kullanarak vatandaşları dolandırdıkları tespit edildi. Ayrıca şüphelilerin; müstehcen çocuk görüntüsü barındırdıkları, yasa dışı bahis ve kumar oynattıkları, yasa dışı bahis sitelerinin reklamını yaptıkları, yasa dışı bahis sitelerinde para nakline aracılık ettikleri ve kamu/tüzel web sitelerine yetkisiz erişim gerçekleştirdikleri belirlendi.

Operasyonlar sonucunda 547 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 155’i tutuklandı, 183’ü hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğer şüphelilerin adli işlemleri ise devam etmektedir.

Kahraman Polisimizi, EGM Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığımızı, MASAK'ımızı, Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz."