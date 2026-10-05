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Gündem Siyonist alçaklardan Başkan Erdoğan’a fon tuzağı! FETÖ maskeli lobiden svastika kampanyası
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Siyonist alçaklardan Başkan Erdoğan’a fon tuzağı! FETÖ maskeli lobiden svastika kampanyası

Yeniakit Publisher
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Siyonist alçaklardan Başkan Erdoğan’a fon tuzağı! FETÖ maskeli lobiden svastika kampanyası

Araştırmacı Yazar İsmail Nacar, Türkiye'deki FETÖ maskeli siyonist lobinin, Tayyip Erdoğan karşıtı bir “svastika” (Gamalı haç) kampanyası başlattığını söyledi.

İsmail Nacar, konuya ilişkin Akit’e yaptığı değerlendirmede; “Bilindiği gibi svastika, yani gamalı haç, asırlarca Hint felsefesinde kutsallık ve evrensel barışı simgeler. Ancak, Naziler tarafından sembol olarak kullanılınca, ırkçılık ve faşizmi çağrıştıran bir kavrama dönüştü. İşte buradan hareket eden bu lobi, ‘Svastika örneğinde olduğu gibi dünkü başörtüsü, Merve Kavakçı örneğinde bir kutsalı ifade ettiği için Erdoğan'ı iktidara taşıdı. Bugün ise, Fatma Betül Sayan olayıyla birlikte yolsuzluklar maskesine evrildi. Muhalefet, bunu seçimlere kadar canlı tutmalı’ demeye başladı. Bu svastika - başörtü analojisi, bana tarihteki Yahudi Kabalası ile Hint mistisizminin İslam'a karşı yaptıkları iş birliğini hatırlattı. Başta Hasan Sabbah zihniyeti Bâtınîlik olmak üzere İslam'a sokulan hurafe ve bidatların ekseriyeti, bu ortak çabanın ürünüdür” ifadelerini kullandı.

“CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN KARARLI BİR DURUŞLA FON KRİZİNİN ÜZERİNE GİDİYOR”

Nacar; “Bu 'svastika kampanyası'ndan da anlaşılıyor ki NEO-HAŞHAŞİ FETÖ, İsrail ve Hindistan üçlüsü bugün de ortak hareket edecekler. Sanırım bunu fark eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu gamalı haç analojisini, Nazi özentisi ve soykırımcı siyonist lobinin yüzüne çarpmak için, kararlı bir duruşla fon krizinin üzerine gidiyor. Duyduğum ve bildiğim kadarıyla adalet, ayrım yapmadan bu olayı sonuna kadar takip edecek. Umarım sorumlular cezalandırılır ve siyonist lobi de cevabını alır” şeklinde konuştu.

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