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Ekonomi Hibrit hava savunma sistemleri geliyor! ASELSAN ile SSB arasında dev sözleşme
Ekonomi

Hibrit hava savunma sistemleri geliyor! ASELSAN ile SSB arasında dev sözleşme

Yeniakit Publisher
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Hibrit hava savunma sistemleri geliyor! ASELSAN ile SSB arasında dev sözleşme

ASELSAN ile Savunma Sanayii Başkanlığı arasında Hibrit Hava Savunma Sistemlerinin tedarikine yönelik 2,46 milyar avroluk sözleşmeler imzalandı.

ASELSAN sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “ASELSAN ile Savunma Sanayii Başkanlığı arasında Hibrit Hava Savunma Sistemlerinin tedarikine yönelik toplam tutarı 2.460.000.000 avro olan sözleşmeler imzalandı” ifadelerine yer verdi.

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