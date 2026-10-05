Hibrit hava savunma sistemleri geliyor! ASELSAN ile SSB arasında dev sözleşme
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ASELSAN ile Savunma Sanayii Başkanlığı arasında Hibrit Hava Savunma Sistemlerinin tedarikine yönelik 2,46 milyar avroluk sözleşmeler imzalandı.
ASELSAN sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “ASELSAN ile Savunma Sanayii Başkanlığı arasında Hibrit Hava Savunma Sistemlerinin tedarikine yönelik toplam tutarı 2.460.000.000 avro olan sözleşmeler imzalandı” ifadelerine yer verdi.
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