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En çok kediye sahip ülke ortaya çıktı! Türkiye ilk 10'a giremedi!

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Haber Merkezi Giriş Tarihi:

En çok kediye sahip ülke ortaya çıktı! Türkiye ilk 10'a giremedi!

Avrupa'da yapılan bir araştırmaya göre, dünyada en çok kedi bakan ülkeler belli oldu.

#1
Foto - En çok kediye sahip ülke ortaya çıktı! Türkiye ilk 10'a giremedi!

Dünyada kedi sahiplerinin en çok olduğu ülke belli oldu. Seasia Stats’ın 2024-2026 verilerine göre evcil kedi sahiplerinin en çok bulunduğu ülke yüzde 59 ile Rusya oldu. Avrupa’da yüzde 48 ile Romanya ikinci sırada yer alırken, yüzde 41 ile Polonya, yüzde 37 ile Letonya ve yüzde 35 ile Macaristan oldu. Avrupa dışında ise Endonezya, Filipinler, Yeni Zelanda, Tayland ve ABD yer aldı.

#2
Foto - En çok kediye sahip ülke ortaya çıktı! Türkiye ilk 10'a giremedi!

TÜRKİYE'DEKİ KEDİ POPÜLASYONU İNCELENDİ Yapılan araştırmalara göre ülkenin sokaklarında ise yaklaşık 2,8 milyon kedi yaşarken Türkiye’deki kedi popülasyonu hakkında da açıklama yapıldı.

#3
Foto - En çok kediye sahip ülke ortaya çıktı! Türkiye ilk 10'a giremedi!

Trükiye’deki evlerin yalznıca yüzde 14’ünde kedi olduğu, Tarım ve Orman Bakanlığı’nın kimliklendirme sistemine 2021 ve 2024’e kadar 1 milyon 421 bin kedi kaydedildi.

#4
Foto - En çok kediye sahip ülke ortaya çıktı! Türkiye ilk 10'a giremedi!

Veteriner Hekimleri Birliği'nin Dünya Sağlık Örgütü'nün hesabına dayanan tahminine göre Türkiye'de yaklaşık 8 milyon sahipsiz hayvan var. Şehir merkezlerinde bunların yüzde 75'i kedi olarak değerlendirildi.

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