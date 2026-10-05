En çok kediye sahip ülke ortaya çıktı! Türkiye ilk 10'a giremedi!

Dünyada kedi sahiplerinin en çok olduğu ülke belli oldu. Seasia Stats’ın 2024-2026 verilerine göre evcil kedi sahiplerinin en çok bulunduğu ülke yüzde 59 ile Rusya oldu. Avrupa’da yüzde 48 ile Romanya ikinci sırada yer alırken, yüzde 41 ile Polonya, yüzde 37 ile Letonya ve yüzde 35 ile Macaristan oldu. Avrupa dışında ise Endonezya, Filipinler, Yeni Zelanda, Tayland ve ABD yer aldı.