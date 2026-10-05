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Kocaçay Deltası zengin biyoçeşitliliğiyle dikkat çekiyor

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AA Giriş Tarihi:

Kocaçay Deltası zengin biyoçeşitliliğiyle dikkat çekiyor

Bursa'nın Karacabey ilçesinde yer alan Kocaçay Deltası, sahip olduğu sulak ve bataklık yapısıyla zengin bir biyoçeşitliliğe ev sahipliği yapıyor.

#1
Foto - Kocaçay Deltası zengin biyoçeşitliliğiyle dikkat çekiyor

Sığ suları ve taşkın alanlarıyla doğal bir ekosistem oluşturan delta, pek çok kuş ve memeli türünün beslenme, barınma ve üreme alanları arasında bulunuyor.

#2
Foto - Kocaçay Deltası zengin biyoçeşitliliğiyle dikkat çekiyor

Ekolojik dengenin korunmasında ormanlar kadar kritik öneme sahip olan Kocaçay Deltası'ndaki sulak alanlar, bölgedeki canlı çeşitliliğini gözler önüne seriyor.

#3
Foto - Kocaçay Deltası zengin biyoçeşitliliğiyle dikkat çekiyor

Bölgedeki türler arasında kara kızılbacak da yer alıyor.

#4
Foto - Kocaçay Deltası zengin biyoçeşitliliğiyle dikkat çekiyor

Bölgedeki türler arasında çakal da yer alıyor.

#5
Foto - Kocaçay Deltası zengin biyoçeşitliliğiyle dikkat çekiyor

Bölgedeki türler arasında çakal da yer alıyor.

#6
Foto - Kocaçay Deltası zengin biyoçeşitliliğiyle dikkat çekiyor

Dere düdükçünü

#7
Foto - Kocaçay Deltası zengin biyoçeşitliliğiyle dikkat çekiyor

Gri balıkçı

#8
Foto - Kocaçay Deltası zengin biyoçeşitliliğiyle dikkat çekiyor

Gri balıkçı

#9
Foto - Kocaçay Deltası zengin biyoçeşitliliğiyle dikkat çekiyor

Küçük ak balıkçıl

#10
Foto - Kocaçay Deltası zengin biyoçeşitliliğiyle dikkat çekiyor

Küçük ak balıkçıl

#11
Foto - Kocaçay Deltası zengin biyoçeşitliliğiyle dikkat çekiyor

Gümüş yağmurcun

#12
Foto - Kocaçay Deltası zengin biyoçeşitliliğiyle dikkat çekiyor

Su samuru

#13
Foto - Kocaçay Deltası zengin biyoçeşitliliğiyle dikkat çekiyor

Su samuru

#14
Foto - Kocaçay Deltası zengin biyoçeşitliliğiyle dikkat çekiyor

Saz delicesi

#15
Foto - Kocaçay Deltası zengin biyoçeşitliliğiyle dikkat çekiyor

Terek düdükçünü

#16
Foto - Kocaçay Deltası zengin biyoçeşitliliğiyle dikkat çekiyor

Yeşil düdükçün

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