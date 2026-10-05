Kocaçay Deltası zengin biyoçeşitliliğiyle dikkat çekiyor
Bursa'nın Karacabey ilçesinde yer alan Kocaçay Deltası, sahip olduğu sulak ve bataklık yapısıyla zengin bir biyoçeşitliliğe ev sahipliği yapıyor.
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Bursa'nın Karacabey ilçesinde yer alan Kocaçay Deltası, sahip olduğu sulak ve bataklık yapısıyla zengin bir biyoçeşitliliğe ev sahipliği yapıyor.
Sığ suları ve taşkın alanlarıyla doğal bir ekosistem oluşturan delta, pek çok kuş ve memeli türünün beslenme, barınma ve üreme alanları arasında bulunuyor.
Ekolojik dengenin korunmasında ormanlar kadar kritik öneme sahip olan Kocaçay Deltası'ndaki sulak alanlar, bölgedeki canlı çeşitliliğini gözler önüne seriyor.
Bölgedeki türler arasında kara kızılbacak da yer alıyor.
Bölgedeki türler arasında çakal da yer alıyor.
Bölgedeki türler arasında çakal da yer alıyor.
Dere düdükçünü
Gri balıkçı
Gri balıkçı
Küçük ak balıkçıl
Küçük ak balıkçıl
Gümüş yağmurcun
Su samuru
Su samuru
Saz delicesi
Terek düdükçünü
Yeşil düdükçün
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