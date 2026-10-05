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Gündem Aralarında Belediye Başkanı Özmen de var! Eyüpsultan’da gözaltına alınan 28 kişi adliyede
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Aralarında Belediye Başkanı Özmen de var! Eyüpsultan’da gözaltına alınan 28 kişi adliyede

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Aralarında Belediye Başkanı Özmen de var! Eyüpsultan’da gözaltına alınan 28 kişi adliyede

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Eyüpsultan Belediyesi’ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan, aralarında Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen’in de bulunduğu 28 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından Ankara Adliyesi’ne getirildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca Eyüpsultan Belediyesi'ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturmasında, Belediye Başkanı CHP'li Mithat Bülent Özmen'in de aralarında bulunduğu 23'ü kamu görevlisi toplam 28 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti.

Düzenlenen eş zamanlı operasyonda Özmen ile birlikte 28 zanlının tamamı yakalanarak gözaltına alınmıştı.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan, aralarında Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen'in de bulunduğu 28 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Zanlılar Ankara Adliyesi'ne getirildi.

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Yorumlar

zekariya

secimle kaybedileni masada yargiyla kazanilmak hic hos degil
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