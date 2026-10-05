Ölü ve yaralı sayısı henüz bilinmiyor! O ülkede helikopter düştü
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Nijerya’nın Ondo eyaletine bağlı Igbokoda kentinde bir helikopter düştü. Ölü ve yaralı sayısı açıklanmadı.
Nijerya’nın Ondo eyaletinde bir helikopter kazası meydana geldi. Ondo Eyaleti Polis Halkla İlişkiler Sorumlusu Jimoh Abayomi, yaptığı açıklamada, eyaletin Igbokoda kentinde bir helikopterin düştüğünü belirtti.
Abayomi, olay yerine güvenlik güçlerinin sevk edildiğini, kazaya ilişkin soruşturma başlatıldığını ifade etti.
Helikopterde kaç kişinin bulunduğu, kazada ölen ya da yaralanan olup olmadığı ve diğer detaylara ilişkin bilgi paylaşılmadı.
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