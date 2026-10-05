  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Bakan Şimşek açıkladı: Enflasyonda düşüş devam edecek! 57 ay sonra ilk kez yüzde 30’un altında... Geçen yıla oranla yüzde 13 arttı! Türk lirasıyla dış ticaret hacmi 9 ayda 1,2 trilyon lirayı aştı Aralarında Belediye Başkanı Özmen de var! Eyüpsultan’da gözaltına alınan 28 kişi adliyede İçişleri Bakanlığı duyurdu: 61 ilde eş zamanlı operasyon! Gözaltındaki 547 şüpheliden 155'i tutuklandı Hibrit hava savunma sistemleri geliyor! ASELSAN ile SSB arasında dev sözleşme Siyonist alçaklardan Başkan Erdoğan’a fon tuzağı! FETÖ maskeli lobiden svastika kampanyası Ekim ayı kira zam oranı belli oldu! Ev sahipleri en fazla bu kadar zam yapabilecek Sevan Nişanyan: Kemalistlerde ahlak anlayışı yok! Müslüman Kürtler görsün bunları! DEM, Türkiye'yi Sapkın LGBT için Avrupa'ya şikayet etti İran korkusu ABD’yi İngiltere’den çekilmeye zorladı
Dünya Ölü ve yaralı sayısı henüz bilinmiyor! O ülkede helikopter düştü
Dünya

Ölü ve yaralı sayısı henüz bilinmiyor! O ülkede helikopter düştü

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Ölü ve yaralı sayısı henüz bilinmiyor! O ülkede helikopter düştü

Nijerya’nın Ondo eyaletine bağlı Igbokoda kentinde bir helikopter düştü. Ölü ve yaralı sayısı açıklanmadı.

Nijerya’nın Ondo eyaletinde bir helikopter kazası meydana geldi. Ondo Eyaleti Polis Halkla İlişkiler Sorumlusu Jimoh Abayomi, yaptığı açıklamada, eyaletin Igbokoda kentinde bir helikopterin düştüğünü belirtti.

 

Abayomi, olay yerine güvenlik güçlerinin sevk edildiğini, kazaya ilişkin soruşturma başlatıldığını ifade etti.

 

Helikopterde kaç kişinin bulunduğu, kazada ölen ya da yaralanan olup olmadığı ve diğer detaylara ilişkin bilgi paylaşılmadı.

Balıkesir'de Nergis Çayı göleti yangın helikopterlerinin su ikmal noktası oldu
Balıkesir'de Nergis Çayı göleti yangın helikopterlerinin su ikmal noktası oldu

Yerel

Balıkesir'de Nergis Çayı göleti yangın helikopterlerinin su ikmal noktası oldu

Diyarbakır'da İHA ve helikopter destekli operasyonda 25 bin 625 kök kenevir imha edildi
Diyarbakır'da İHA ve helikopter destekli operasyonda 25 bin 625 kök kenevir imha edildi

Yerel

Diyarbakır'da İHA ve helikopter destekli operasyonda 25 bin 625 kök kenevir imha edildi

TİTRA Teknoloji'nin mini insansız helikopteri DUMRUL REPMUS 2026'da uluslararası arenaya çıkıyor
TİTRA Teknoloji'nin mini insansız helikopteri DUMRUL REPMUS 2026'da uluslararası arenaya çıkıyor

Teknoloji

TİTRA Teknoloji'nin mini insansız helikopteri DUMRUL REPMUS 2026'da uluslararası arenaya çıkıyor

Teslimat başladı! Azerbaycan helikopterleri Türk silahıyla güçleniyor
Teslimat başladı! Azerbaycan helikopterleri Türk silahıyla güçleniyor

Teknoloji

Teslimat başladı! Azerbaycan helikopterleri Türk silahıyla güçleniyor

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23