Müslüman Kürtler görsün bunları! DEM, Türkiye'yi Sapkın LGBT için Avrupa'ya şikayet etti

DEM Parti Milletvekili Sevilay Çelenk, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisinde LGBT’lilere karşı gerçekleştirilen ailem güvende operasyonları sebebiyle Türkiye’yi Avrupa’ya şikayet etti.

DEM Parti Diyarbakır Milletvekili Sevilay Çelenk, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisinde (AKPM) yaptığı konuşmada, Türkiye’de LGBT'li sapkınlara yönelik düzenlenen operasyonlardan şikayet etti. 12 Eylül’den bu yana 15 ilde "Ailem Güvende" adı altında yürütülen operasyonları bir "cadı avı" olarak niteledi.

Çelenk; "12 Eylül'den bu yana 15 ilde; LGBTİ+ bireyler, aktivistler, hak savunucuları ve LGBTİ+ örgütlerinin üyeleri baskınlara, gözaltılara ve tutuklamalara maruz kaldılar. Bunların arasında bir LGBTİ+ annesi de vardı; çocuğu ve onurlu bir yaşam için mücadele eden Nide Meh adında bir anne. Bu cadı avına 'Ailem güvende' adı verildi. Güvenli aile, gerçekten mi? LGBTİ+ bireyler ailenin bir tehdidi değildir'' dedi.

Meydan meydan gezip "Kürt halkının iradesi, bölgenin hakkı, hukuk ve kayyumlar" diyerek halktan oy toplayan vekillerin, Avrupa kürsülerine çıkar çıkmaz muhafazakar bölge insanının gerçekleriyle tamamen kopuk marjinal ajandaların hamiliğine soyunması tepki çekiyor.

Saha gerçeklerinden ve seçmenin asıl derdinden fersah fersah uzaklaşan bu tutuma tepki gösteren vatandaşlar, sert ifadelerle partiye yüklendi:

"Biz size Yüksekova’nın, Cizre’nin, Diyarbakır’ın derdini, dilini ekonomik krizini dünyaya duyurun diye yetki verdik. Siz gidip Strasbourg’da marjinal grupların avukatlığını yapıyorsunuz! Kürt halkının adını kullanıp oyları topluyor, sonra Batı’nın sol-liberal ajandalarına figüran oluyorsunuz. Bizim değerlerimizle, sorunlarımızla hiçbir ilgisi olmayan bu konuları Avrupa’ya taşımak Kürt halkının temsilciliği değildir, açıkça seçmen aklıyla alay etmektir!"