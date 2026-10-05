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Ekonomi Ekim ayı kira zam oranı belli oldu! Ev sahipleri en fazla bu kadar zam yapabilecek
Ekonomi

Ekim ayı kira zam oranı belli oldu! Ev sahipleri en fazla bu kadar zam yapabilecek

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Ekim ayı kira zam oranı belli oldu! Ev sahipleri en fazla bu kadar zam yapabilecek

Ekim 2026 kira artış oranı, TÜİK’in Ağustos ayı enflasyon rakamlarını açıklamasının ardından netleşti. Konut ve iş yerlerinde uygulanabilecek zam oranı, 12 aylık TÜFE ortalamasına göre belirlenirken, bu ay sözleşmesini yenileyecek kiracılar için geçerli olacak tavan artış oranı da belli oldu. Peki ev sahipleri kiraya en fazla ne kadar zam yapabilecek? İşte detaylar…

Eylül ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte sözleşme yenileyecek olan ev sahipleri ve kiracıları yakından ilgilendiren Ekim ayı kira artış oranı da belli oldu.

EYLÜL AYI ENFLASYONU

Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) 2026 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre %1,84 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre %24,32 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre %29,73 artış ve on iki aylık ortalamalara göre %31,49 artış olarak gerçekleşti.

SON DAKİKA | EKİM AYI KİRA ARTIŞ ORANI BELLİ OLDU: İşte ev sahibinin en fazla yapabileceği zam oranı

 

KİRA ZAMMI NASIL HESAPLANIYOR?

Kira artışı hesaplanırken yasal üst sınır, TÜİK'in açıkladığı 12 aylık TÜFE ortalamasına göre belirlenir. Hesaplama yapılırken mevcut kira tutarı bu oranla çarpılır ve elde edilen artış miktarı mevcut kiraya eklenerek yeni kira bedeli bulunur.

EKİM AYI KİRA ARTIŞ ORANI NE KADAR OLDU?

Ağustos ayı kira zam oranı TÜİK tarafından 5 Ekim Pazartesi günü açıklanan temmuz ayı enflasyon verilerinin ardından netleşti.

Eylül ayı TÜFE verilerine göre kira artış oranı yüzde 31,49 oldu.

SON DAKİKA | EKİM AYI KİRA ARTIŞ ORANI BELLİ OLDU: İşte ev sahibinin en fazla yapabileceği zam oranı

 

İŞTE ÖRNEK KİRA HESAPLAMA TABLOSU…

Mevcut Kira Bedeli: 30.000,00 TL

Kira Artışı Yapılacak Ay: Ekim 2026

Artış Oranı: %31,49

Kira Artış Tutarı: 9.447,00 TL

Aylık Yeni Kira Tutarı: 39.447,00 TL

Yıllık Yeni Kira Tutarı: 473.364,00 TL

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