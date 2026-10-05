Ekim ayı kira zam oranı belli oldu! Ev sahipleri en fazla bu kadar zam yapabilecek

Eylül ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte sözleşme yenileyecek olan ev sahipleri ve kiracıları yakından ilgilendiren Ekim ayı kira artış oranı da belli oldu.

EYLÜL AYI ENFLASYONU

Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) 2026 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre %1,84 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre %24,32 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre %29,73 artış ve on iki aylık ortalamalara göre %31,49 artış olarak gerçekleşti.

KİRA ZAMMI NASIL HESAPLANIYOR?

Kira artışı hesaplanırken yasal üst sınır, TÜİK'in açıkladığı 12 aylık TÜFE ortalamasına göre belirlenir. Hesaplama yapılırken mevcut kira tutarı bu oranla çarpılır ve elde edilen artış miktarı mevcut kiraya eklenerek yeni kira bedeli bulunur.

EKİM AYI KİRA ARTIŞ ORANI NE KADAR OLDU?

Ağustos ayı kira zam oranı TÜİK tarafından 5 Ekim Pazartesi günü açıklanan temmuz ayı enflasyon verilerinin ardından netleşti.

Eylül ayı TÜFE verilerine göre kira artış oranı yüzde 31,49 oldu.

İŞTE ÖRNEK KİRA HESAPLAMA TABLOSU…

Mevcut Kira Bedeli: 30.000,00 TL

Kira Artışı Yapılacak Ay: Ekim 2026

Artış Oranı: %31,49

Kira Artış Tutarı: 9.447,00 TL

Aylık Yeni Kira Tutarı: 39.447,00 TL

Yıllık Yeni Kira Tutarı: 473.364,00 TL