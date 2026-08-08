Pezeşkiyan'dan ABD'ye rest: Teslim olmamızı istiyorlarsa savaşacağız!

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ülkesinin dış politikası, ABD ile yürütülen süreç ve İsrail’le yaşanan gerilime ilişkin açıklamalarda bulundu.

İlki 4 Ağustos'ta yayımlanan özel röportajının üçüncü ve son bölümünde konuşan Pezeşkiyan, ABD ile 14 Haziran'da varılan ancak uygulanamayan mutabakat zaptını desteklediklerini belirtti.

“Neden sürekli ‘savaşalım’ demek zorundayız?”

İran'ın mutabakat kapsamında üzerine düşenleri savunmaya devam edeceğini söyleyen Pezeşkiyan, savaşın sürmesinin İsrail'in çıkarına olduğunu ifade etti.

Pezeşkiyan, “Mutabakat zaptı adına yazdıklarımızı tüm gücümüzle savunacağız. Eksik kaldığımız bir madde bulun. Neden sürekli ‘savaşalım’ demek zorundayız? İsrail'in istediği bu. İsrail savaşın devam etmesini istiyor” dedi.

“Savaşacağız, geri adım atmayacağız”

Diplomasiyi savunduklarını ancak bunun İran'ın teslim olacağı anlamına gelmediğini vurgulayan Pezeşkiyan, ABD'ye sert mesaj verdi:

“Eğer bizi teslim olmaya zorlamak istiyorlarsa, savaşacağız, geri adım atmayacağız ve boyun eğmeyeceğiz ama haklarımızı alabiliyorken neden İsrail'in istediği yolda devam edelim?”

Pezeşkiyan, İran içerisindeki bazı kesimlerin de “bilerek veya bilmeyerek” İsrail'in istediği söylemi tekrarladığını öne sürdü.

“Silahlı kuvvetler ve hükümet arasında tam uyum var”

ABD ile varılan mutabakat konusunda İran hükümeti ile silahlı kuvvetler arasında görüş ayrılığı bulunup bulunmadığına ilişkin soruyu da yanıtlayan Pezeşkiyan, kararın Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi'nde alındığını söyledi.

Pezeşkiyan, “Bu konudaki karar Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi'nde alındı ve tüm güvenlik, savunma ve askeri güçler bunu savundu ve kabul etti. Silahlı kuvvetler ve hükümet arasında tam bir uyum var” ifadelerini kullandı.

Bölgedeki ABD üslerine dikkat çekti

İran'ın savaş sırasında bölgedeki ABD üsleri ve hedeflerine düzenlediği karşı saldırılara da değinen Pezeşkiyan, Tahran yönetiminin komşu ülkeleri hedef almak gibi bir niyetinin bulunmadığını savundu.

Ancak İran'a yönelik saldırılarda başka ülkelerdeki üslerin kullanılması halinde karşılık verilebileceğinin mesajını veren Pezeşkiyan, “Bize bir yerden saldırı düzenlenirse, doğal olarak saldırının gerçekleştirildiği aynı yer hedef alınabilir” dedi.

ABD'nin bölge ülkelerindeki askeri üsleri ve toprakları İran'a yönelik saldırılarda kullandığını söyleyen Pezeşkiyan, Müslüman ülkelerin kendi topraklarının İran'a karşı kullanılmasına neden izin verdiğinin sorgulanması gerektiğini belirtti.

“Büyük İran peşinde değiliz”

İran'ın komşularına yönelik toprak talebi bulunmadığını ifade eden Pezeşkiyan, İsrail'e yönelik eleştirilerini sürdürdü.

Pezeşkiyan şöyle konuştu:

“Diğer ülkelere saldırmak gibi bir niyetimiz yok. Siyonist İsrail'in ‘Büyük İsrail’ hedefinin aksine ‘Büyük İran’ peşinde değiliz. Komşu ülkelerin tümünü kardeşlerimiz olarak görüyoruz.”

İran Cumhurbaşkanı, İsrail'in Müslüman ülkelerin sınırlarına saygı göstermediğini ve işgal politikası izlediğini savundu.

“Tüm Müslümanların kardeş olduğuna inanıyorum”

ABD ve İsrail'in Körfez ülkelerini İran'a karşı kışkırtmaya çalıştığını ileri süren Pezeşkiyan, Tahran yönetiminin bunun önüne geçmeye çalıştığını söyledi.

Ülke içerisindeki farklı yaklaşımların da birtakım zorluklara yol açtığını ifade eden Pezeşkiyan, ABD ve İsrail'in bu görüş ayrılıklarından yararlandığını savundu.

Pezeşkiyan, “Daha önce de belirttiğim gibi inancım tüm Müslümanların kardeş olduğudur” ifadelerini kullandı.