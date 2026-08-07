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Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Mekke Anlaşması mesajı: Tüm kardeş ülkelere açık
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Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Mekke Anlaşması mesajı: Tüm kardeş ülkelere açık

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Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Mekke Anlaşması mesajı: Tüm kardeş ülkelere açık

Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında tarihi "Mekke Ortak Savunma Anlaşması" imzalandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kolektif caydırıcılığı esas alan anlaşmanın hiçbir ülkeyi hedef almadığını ve bölgesel istikrara katkı sağlayacak tüm kardeş ülkelere açık olduğunu vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medyadan yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

Bugün Suudi Arabistan Veliaht Prensi ve Başbakanı Muhammed bin Selman’ın nazik davetine icabetle Mekke-i Mükerreme’ye bir ziyaret gerçekleştirdik.

Ziyaretimde aziz kardeşlerim Suudi Arabistan Veliaht Prensi ve Başbakanı Muhammed bin Selman ve Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif’le bir araya geldik.

Bu vesileyle üç ülke olarak Ortak Savunma Anlaşması imzaladık.

Kolektif caydırıcılığı temel alan bu anlaşma, güvenlik ve savunma iş birliğimizin ilerletilmesine, savunma sanayisinde ortak projeler geliştirilmesine ve terörizmle mücadeleye katkı sağlayacaktır.

BM Şartı’nın 51’inci maddesinde tanımlanan savunma hakkını da teyit eden anlaşma, hiçbir ülkeyi hedef almadığı gibi bölgemizin huzurunu, refahını ve istikrarını amaçlayan tüm kardeş ülkelerin katılımına açıktır.

Türkiye, bölgesel sahiplenme vizyonu doğrultusunda çatışma ve krizlerin uluslararası hukuka saygı temelinde, diyalog ve diplomasiyle çözüme kavuşturulmasına yönelik ilkeli tutumunu kararlılıkla sürdürecektir.

Ziyaretimizin, istişarelerimizin ve imzaladığımız anlaşmanın tüm bölgemiz için hayırlara vesile olmasını Rabb’imden niyaz ediyorum.

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Yorumlar

OSMANLI KARTALI

bu manzara özlenen tablodur rabbim artarak genişleyerek artmasını nasib müyesser eylesin sayım cumhurbaşkanımıza en kalbi duygularımla minnet ve şükranlarımı sunuyorum işte bunun için reisin arkasındayız

hasel

İşte,Sayın Cumhurbaşkanımızın bu teklifi ÇOK GÜZEL ve ALKIŞLANACAK düzeyde.BİRLİKTELİK Özellikle kardeş ülkelerle genişletilmeli.
TÜM YORUMLARA GİT ( 5 )
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