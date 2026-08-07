Yaptığı 'pes' dedirtti! Cezaevini boyladı

Samsun'un Atakum ilçesinde iki arkadaş arasındaki kavga kötü bitti. Bıçaklanan kadınlardan birinin akciğerinin söndüğü öğrenildi.

AKCİĞERİ SÖNDÜ

Olay, Atakum ilçesi Körfez Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, evde bulunan iki kadın arkadaş arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavgada T.G. (18) bıçakla yaralanırken, B.G. (35) ise darbedildi. Burnunda 3 çatlak oluşan B.G. ile bıçaklanan T.G. ambulansla Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak bıçaklanan T.G. tedavisi başlamadan kendi imkanlarıyla hastaneden ayrıldı.

Dün öğle saatlerinde evinde fenalaşan T.G., yeniden aynı hastaneye götürüldü. Yapılan kontrollerde bıçak darbesi nedeniyle akciğerinin söndüğü tespit edilen T.G., OMÜ Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

TUTUKLANDI

Olayla ilgili çalışma başlatan Atakum İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alınan B.G., emniyetteki işlemlerinin ardından bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye çıkarılan şüpheli tutuklanarak Çarşamba Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi.