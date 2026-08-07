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Gündem Berhan Şimşek’ten Özgür Özel’e: Sizden olsa olsa korsan olur! Baba dediler, hançerlediler, 'baba ocağı’ dediler, parçaladılar
Gündem

Berhan Şimşek’ten Özgür Özel’e: Sizden olsa olsa korsan olur! Baba dediler, hançerlediler, 'baba ocağı’ dediler, parçaladılar

Yeniakit Publisher
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Berhan Şimşek’ten Özgür Özel’e: Sizden olsa olsa korsan olur! Baba dediler, hançerlediler, 'baba ocağı’ dediler, parçaladılar

Tekirdağ’da parti teşkilatlarını ziyaret eden CHP Genel Başkan Yardımcısı Berhan Şimşek, Özgür Özel ve Yeni Parti’ye geçen milletvekillerine tepki gösterdi. Partiden ayrılanların Kemal Kılıçdaroğlu’na bir zamanlar ‘Baba’ dediğini belirterek, "Baba dediler, hançerlediler. ‘Baba ocağı’ dediler partiyi paramparça edip gittiler. Bunlardan devlet adamı olur mu? Bunlardan olsa olsa korsan olur” dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Berhan Şimşek, Tekirdağ'da parti teşkilatlarını ziyaret etti. Ziyaretine Marmaraereğlisi ilçesinden başlayan Şimşek'i Marmaraereğlisi Belediye Başkanı Onur Bozkurter, CHP İlçe Başkanı Hakkı Alçan ile partililer karşıladı. CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu'nun 2010 ile 2023 yılları başkanlığı döneminde belediyelere 5 operasyon yapıldığını söyleyen Şimşek, "Dava açılan 5'i de beraat. Ya sizin vicdanınıza soruyorum 2,5 yılda 39 operasyon, AK Parti'ye geçenler sırada. Öyle mi? Ama at sahibine göre kişner kardeşim. Genel merkez disiplini olmazsa, denetimi olmazsa lay lay lomla parti yönetilmez" dedi.

NAMUS ŞEREF SÖZÜ VERDİ, YAPMADI!

Özgür Özel'in 2 milyon üye ile ön seçim yapılmasını istediğini söyleyen Şimşek, "Eğer böyle bir niyetin varsa arkadaş kalırsın partide, 5 ay sonra kurultay var. Çıkarsın kantara görürsün boyunun ölçüsünü alır mısın, değil misin bu da yok. 26 Temmuz'a kadar kurultaya gitmezse Cumhuriyet Halk Partisi kapanır, böyle bir şey de yok. Çünkü mücbir sebep var ve bu sebepten dolayı orada zaman durur. Namus ve şeref sözü veriyorum; ön seçim yapacağım, yaptı mı yok. Ama sonra anladık ki, ön seçimi örgütle değil yapay zekayla yapmış. Yapay zekayla yaparsan böyle belediye başkanları çıkar" dedi.

BUNLARDAN OLSA OLSA KORSAN OLUR

Şimşek, partiden gidenlerin CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na 'Baba' dediklerini belirterek, "Baba demediler mi? Baba dediler, hançerlediler. ‘Baba ocağı’ dediler illeri, ilçeleri paramparça edip gittiler. Buradan Marmaraereğlisi, Tekirdağ, Türkiye'ye soruyorum. Bu ilçeleri bu hale getirip yakıp yıkıp gidenlerin Kars, Kağızman'a, Batman'a, İstanbul'a, Konya'ya, Tekirdağ'a faydası olur mu? Bunlardan devlet adamı olur mu? Bunlardan olsa olsa korsan olur" ifadelerini kullandı.

CHP'den ayrılan ve Yeni Parti'ye katılan milletvekillerini geri gelmesinin onların özgür iradelerine kaldığını belirten Şimşek, “Onlar geri gelmezse, önümüzdeki seçimde daha fazlasıyla, daha yürekli, hizmete açık arkadaşlarımız yine Cumhuriyet Halk Partisi'nin daha fazla sayıyla saflarında olacaktır" dedi.

KANIMIZ TEMİZLENİYOR HAMDOLSUN

Bir gazetecinin, CHP'den ayrılanlarla ilgili görüşünü sorması üzerine ise Şimşek, "Kanımız temizleniyor hamdolsun"  yanıtını verdi.

Program kapsamında partiye katılan yeni üyelere rozet takan Şimşek, ziyaretlerini Muratlı İlçe Başkanlığı ile tamamladı.

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Yorumlar

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solcularda bunların karşılığı yok boş lakırdı ..

Ali

İşte Kendi söylüyor CHP hiç bir zaman Adam gibi Adam çıkmaz Çıksa çıksa hırsızlık rüşvet dolandıcılık vatanhayinliği çıkar. Solcu demek Budur. Kendini çok doğru yolda derler ortaya çıkınca da yaygara Atatürk maskesi ve hiç utamazlar . CHP Yeni parti genetiği bozuk bunlar vekil değil hırsız. Adam gibi kanunlar gerekir Velilere kürsü korumalığı bitti Yıllarca hırsızlık edenler biliniyor birşey yapılamıyor Neden?
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