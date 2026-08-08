Çin’den otonom sürüşe sıkı güvenlik çerçevesi

Otonom araçların ticari kullanımına hazırlanan Çin, üreticilerin uyması gereken güvenlik şartlarını ilk kez ulusal ve zorunlu bir standart altında topladı. Yeni kurallar; sistemlerin tasarım, yazılım geliştirme ve üretim aşamalarından satış sonrası kullanımına kadar bütün yaşam döngüsünü kapsayacak.

Çin Sanayi ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı (MIIT) tarafından açıklanan standartlar, M ve N sınıfı araçlarda bulunan Seviye 3 ve Seviye 4 otonom sürüş sistemlerine uygulanacak. Otomatik park teknolojileri ise düzenlemenin dışında tutulacak.

ÜÇ AŞAMALI TEST SÜRECİ UYGULANACAK

Yeni düzenleme, üreticilerin otonom sürüş sistemleri için uçtan uca bir güvenlik mekanizması kurmasını zorunlu hale getiriyor. Araç tasarımı, yazılım geliştirme, üretim ve satış sonrası hizmetlerin tamamında güvenlik yönetiminin uygulanması gerekecek.

Üreticiler ayrıca sistemlerden kaynaklanabilecek tehlikeleri belirlemek ve kontrol altında tutmak amacıyla kapsamlı bir risk yönetimi oluşturacak. Otonom sürüş özelliğinin kullanıma sunulabilmesi için simülasyon, kapalı pist ve gerçek yol testlerinin başarıyla tamamlanması şart olacak.

SÜRÜCÜNÜN DİKKATİ SÜREKLİ İZLENECEK

Standartların öne çıkan bölümlerinden birini insan-makine etkileşimine yönelik hükümler oluşturuyor. Araçların, sürücünün gerektiğinde direksiyonu devralmaya hazır olup olmadığını sürekli takip edebilmesi zorunlu olacak.

Özellikle Seviye 3 sistemlerde sürücünün dikkatini kaybetmesi veya müdahale çağrısına karşılık verememesi nedeniyle ortaya çıkabilecek risklerin azaltılması hedefleniyor.

KULLANIM SINIRLARI AÇIKÇA ANLATILACAK

Otomotiv şirketleri, araç sahiplerini sistemin otomasyon düzeyi ve hangi şartlarda çalışabileceği konusunda ayrıntılı biçimde bilgilendirmekle yükümlü tutulacak.

Sistemin kullanım sınırları, kısıtlamaları ve sürücünün sorumlulukları; kullanım kılavuzu, üreticinin internet sitesi ve araç içi ekranlar üzerinden açıkça aktarılacak.

TİCARİ YAYGINLAŞMADAN ÖNCE KURALLAR BELİRLENDİ

Çin yönetimi, otonom araçlar geniş çapta ticari kullanıma girmeden önce güvenlik altyapısını oluşturmayı amaçlıyor. Ülke, geçen yıl iki Seviye 3 otonom araç modeline şartlı erişim izni vererek teknolojinin pazara açılması yönünde ilk adımları atmıştı.

1 Temmuz 2027’de yürürlüğe girecek yeni standartlarla birlikte otonom sürüş teknolojilerinin geliştirilmesi, test edilmesi ve kullanıcıya sunulması ortak güvenlik kurallarına bağlanacak.