Damperi açık kalan TIR tabelaya çarpıp devrildi
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İzmir’in Bayındır ilçesinde damperi açık şekilde ilerleyen TIR, yönlendirme tabelasına çarptıktan sonra devrildi. Kazada yaralanan sürücü Nejla S., hastaneye kaldırıldı.
Kaza, saat 22.30 sıralarında Tire-Bayındır yolu üzerindeki Çatal mevkisinde meydana geldi. Nejla S. yönetimindeki 09 ST 375 plakalı TIR’ın açık kalan damperi, yol üzerindeki yönlendirme tabelasına çarptı.
Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan TIR devrilirken, yerinden sökülen tabela da yola savruldu. Araçta yaralanan sürücü için bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
YARALI SÜRÜCÜ HASTANEYE KALDIRILDI
Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Nejla S., ambulansla Tire Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Kaza nedeniyle Tire-Bayındır yolundaki trafik akışı bir süre yavaşladı. Jandarma ekipleri bölgede güvenlik önlemi alırken, devrilen TIR ile yola savrulan tabelanın kaldırılması için çalışma başlatıldı.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.