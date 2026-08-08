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Yerel Damperi açık kalan TIR tabelaya çarpıp devrildi
Yerel

Damperi açık kalan TIR tabelaya çarpıp devrildi

Yeniakit Publisher
Ömer Gülhan Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

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Damperi açık kalan TIR tabelaya çarpıp devrildi

İzmir’in Bayındır ilçesinde damperi açık şekilde ilerleyen TIR, yönlendirme tabelasına çarptıktan sonra devrildi. Kazada yaralanan sürücü Nejla S., hastaneye kaldırıldı.

Kaza, saat 22.30 sıralarında Tire-Bayındır yolu üzerindeki Çatal mevkisinde meydana geldi. Nejla S. yönetimindeki 09 ST 375 plakalı TIR’ın açık kalan damperi, yol üzerindeki yönlendirme tabelasına çarptı.

Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan TIR devrilirken, yerinden sökülen tabela da yola savruldu. Araçta yaralanan sürücü için bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

YARALI SÜRÜCÜ HASTANEYE KALDIRILDI

Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Nejla S., ambulansla Tire Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kaza nedeniyle Tire-Bayındır yolundaki trafik akışı bir süre yavaşladı. Jandarma ekipleri bölgede güvenlik önlemi alırken, devrilen TIR ile yola savrulan tabelanın kaldırılması için çalışma başlatıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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Yorumlar

hulki taşyon

yahuu bu kaçıncı danper olayı-- en ucuz otoda kemer bağlamadın diye uyarıyor -bu milyon liralık danperli araçlara bir uyarı bipi konulamazmı?
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