Receb ayındaki bir diğer mübarek gece de Mi‘rac kandilidir. Mirac, “yukarı çıkmak, yükselmek” anlamına gelir. Peygamber Efendimiz’in (sallallahu aleyhi vesellem) göğe yükselerek Cenâb-ı Mevlâ’nın huzuruna kabul edildiği için bu geceye Mirac gecesi denmiştir. Hz. Peygamber hicretten bir buçuk yıl kadar önce Receb ayının yirmi yedinci gecesi, Cebrâil (aleyhisselâm) vasıtasıyla Mekke’den alınmış, oradan Kudüs’deki Mescid-i Aksâ’ya getirilmiş, burada peygamberlere imam olup namaz kıldırdıktan sonra Rabbü’l-âlemîn’in huzuruna çıkarılmış ve pek çok ilâhî ihsanla aynı gece geri dönmüştür.

Peygamberimiz miraca nasıl çıktı, neyle çıktı?

Hz. Peygamber (s.a.s.), Refref adlı binit ile Sidretü’l-Münteha’ya çıkartılır ve buradan aynı binitle Kudüs’e döndürülür. Dönüşte kendisini peygamberler karşılar ve onu kendilerine imam yaparak arkasında namaz kılarlar. Kudüs’ten Burak adlı binit ile Mekke’ye döndürülür. Peki Peygamberimize miraçta neler gösterildi? Peygamberimiz miraçta cehennemde neler gördü?

Peygamberimize miraçta cennet nasıl göründü?

Miraçta cennet Peygamberimize nasıl gösterildi? Hz. Peygamber'in (s.a.v) şöyle anlattığı rivayet ediliyor. "Cennet ortasında bir ırmak gördüm. Arş'ın yukarısında akar. Bir yerden su, süt ve bal çıkar. Asla birbirine karışmaz. İçindeki taşlar cevahir, balçığı anber, otları za'feran idi. Etrafına gümüş bardaklar koymuşlar, sayıları gökteki yıldızlardan ziyade idi. Çevresinde kuşlar olup, boyunları deve boynu gibi idi. Irmağın kenarında çadırlar gördüm. Cümlesi inci ve yakuttan idi. O çadırlarda huriler gördüm. Yüzleri güneş gibi parlar idi. Derlerdi ki: "Biz sevinçli ve neş'eliyiz. Bize hiç üzüntü gelmez. Biz gençleriz, hiç yaşlanmayız. Biz iyi huyluyuz, hiç kızmayız. Biz hep böyleyiz, hiç ölmeyiz."

Rasûlullâh -sallâllâhu aleyhi ve sellem- yine Mîrâc’da yaşadığı müşâhedelerle alâkalı bir hadîs-i şerîflerinde de şöyle buyurmuşlardır: “Mîrâc Gecesi’nde cennetin kapısı üzerinde şu ibârenin yazılı olduğunu gördüm: "Sadaka on misliyle, borç vermek ise on sekiz misliyle mükâfâtlandırılacaktır." Ben: Ey Cibrîl! Borç verilen şey niçin sadakadan daha üstün oluyor?" diye sordum. "Çünkü, sâil (çoğu kere) yanında para olduğu hâlde sadaka ister. Borç isteyen ise, ihtiyâcı sebebiyle talepte bulunur." cevâbını verdi.” (İbn-i Mâce, Sadakât, 19)

Peygamberimiz miraçta cehennemde neler gördü?

Peygamber (s.a.v) in şöyle anlattığı rivayet ediliyor. Cebrail elimi tutup, Cehennem'in en büyük meleği Malik'e götürdü. Malik, Cehennem'in tabakalarını açtı. Yedi tabakanın hepsini gördüm. Yetim Malı Yiyenler

Sonra baktım bir toplum gördüm ki, dudakları deve dudağı gibiydi. Onlara bir takım memurlar görevlendirilmişti, dudaklarını kesiyorlar ve ağızlarına ateşten bir taş koyuyorlar. Cibril; "Yetimlerin mallarını haksızlıkla yiyenlerdir" dedi.

Dedikoducular ve fitnecilerin cehennemdeki hali nasıl?

Sonra baktım bir toplum vardı ki, derilerinden sırım kesiliyor ve ağızlarına tıkılıyor. Ve yediğiniz gibi yiyiniz deniliyor. Ve bu onlara en iğrenç bir şey oluyor. "Ey Cibril! Bunlar kimler?" dedim. "Bunlar o koğucular, fitnecilerdir dedi.

Zina yapanların cehennemdeki halleri nasıl olacak?

Sonra baktım bir toplum var ki, önlerine bir sofra kurulmuş, üzerinde benim gördüğüm etlerin en güzellerinden kebaplar var, etraflarında da leşler var. Onlar, o güzel etleri bırakıp bu leşlerden yemeğe başladılar. Cebrail; "Bunlar zinakarlar" dedi. "Allah'ın helal kıldığını bırakırlar da haram kıldığını yerler."

Yetim malı yiyenlerin cehennemdeki halleri

Allâh Rasûlü (sallâllâhu aleyhi ve sellem), Miraç’ta bir topluluğa uğradılar ve gör­düler ki, onların dudakları deve dudağı gibidir. Birtakım vazîfeli memurlar da onların du­daklarını kesip ağızlarına taş koyuyor.

“Ey Cibrîl! Bunlar kimlerdir?” diye sordu. Cebrâîl aleyhisselâm: "Bunlar, yetimlerin mallarını haksızlıkla yiyenlerdir!” dedi. (Taberî, XV, 18-19)

Sonra Rasûlullâh (sallâllâhu aleyhi ve sellem), başka bir topluluğa rastladı. Onlar da bakırdan tırnaklarla yüzlerini ve göğüslerini tırmalıyorlardı: "Ey Cebrâîl! Bunlar kimlerdir?” diye sordu. Cebrâîl aleyhisselâm: Bunlar, (gıybet etmek sûretiyle) insanların etlerini yiyenler ve onların şeref ve nâmuslarıyla oynayanlardır.” cevâbını verdi. (Ebû Dâvûd, Edeb, 35/4878)