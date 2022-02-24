Peygamberimize Miraç’ta ne verildi? Miraç hediyesi nedir?

İsrâ kelimesi sözlükte gece yürüyüşü demektir. Miraç ise, yükseğe çıkma aracı, merdiven, asansör demektir. Sözlük anlamları bu olan İsra ve Miraç hadisesi, Peygamberimizin üstün makamlara yükselişi ve Allah’ın Yüce katına çıkarılışı olayıdır. Hz. Peygamberin gecenin bir bölümünde Mescid-i Haram’dan Mescid-i Aksa’ya götürülmesine "İsrâ", buradan da yüce makamlara yükselmesine, Allah’ın katına çıkarılmasına ise "Miraç" denir.

Miraç hadisesi nasıl oldu?

Muhammed'in (s.a.v.) Kur'an'dan sonraki en büyük mucizelerinden biri olarak görülen Miraç hadisesi, Burak isimli bir binek vesilesiyle kısa sürede Mekke'den Kudüs'e, oradan da Allah'ın (c.c.) huzuruna çıkmasıyla gerçekleşti.

Peygamberimiz miraçta hangi hediyelerle döndü?

1. Beş vakit namaz farz kılınmıştır. (Buhari, Salat, 1; Müslim, İman, 259, 262, 263.)

Beş vakit namaz farz kılınmadan önce de Peygamberimiz ve Müslümanlar sabah ve akşam ikişer rekât namaz kılıyorlardı. İlk vahyin peşinden Cebrail Peygamberimize abdest ve namazı öğretmiştir. Peygamberimizin ilk kıldığı namaz, Cebrail’in imamlık yaptığı sabah namazıdır. (Ahmet Naim, II, 279.)

2. Bakara suresinin son ayetleri verilmiştir.

3. Allah’a ortak koşmayanların affedileceği ve cennete girecekleri bildirilmiştir.