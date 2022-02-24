Peygamberimiz miraçta hangi peygamberlerle görüştü? Miraçta neler yaşandı?

Mirac olayı hicretten bir yıl ya da onyedi ay önce Receb ayının yirmi yedinci gecesi gerçekleşir. Olayın iki aşaması vardır. Birinci aşamada Peygamberimiz (s.a.s) Mescidül Haram’dan Beytü’l-Makdis’e (Kudüs) götürülür. Kur’an’ın andığı bu aşama, gece yürüyüşü anlamında “İsra” adını alır. İkinci aşamayı ise Peygamberimiz (s.a.s)’in Beytü’l-Makdis’ten Allah’a yükselişi oluşturur. Mirac olarak anılan bu yükselme olayı Kur’an’da anılmaz, ama çok sayıdaki hadiste ayrıntılı biçimde anlatılır. Miraç, Müslümanlar açısından çok büyük bir mucizelere vesile olmuştur. Peygamber Efendimiz miraçta çok olaya şahit olmuştur. Hem cennet gösterilmiş hem de cehemmendeki olaylara bizzat Efendimiz (s.a.v) şahit olmuştur. Peygamberimiz miraçta pek çok peygamberle de görüşmüştür. Peki Peygamberimiz miraçta hangi peygamberler ile görüştü, konuştu?

Peygamber efendimiz, mirâcını özetle şöyle anlatıyor:

1-Verilen Burak'a binip Beyt-ül-Makdis'e geldim. Onu, önceki Peygamberlerin bağladığı halkaya bağladım, sonra Mescide girip orada iki rekât namaz kılıp çıktım. Cebrâil bir kap şarap, bir kap da süt getirdi. Ben sütü seçtim. Cebrâil; "Yaratılışa uygun olanı seçtin." dedi. Sonra bizi birinci semaya çıkardı. Gök kapısında; "Sen kimsin?" diye bir ses geldi. "Ben Cebrâil'im." dedi. "Yanındaki kim?" dendi. "Muhammed aleyhisselâm." dedi. "O, Peygamber olarak gönderildi mi?" dendi. Cebrâil; "Evet." dedi. Gök kapısı açıldı. Hazret-i Âdem ile karşılaştım. Bana; "Merhaba" diyerek hayır duâ etti.

2. semaya çıktık. Yine orada da aynı konuşmalar geçti. Göğün kapısı açıldı. Burada iki teyze oğlu İsa ve Yahya ile karşılaştım. Onlar da bana; "Merhaba" diyerek duâ ettiler.

3. semaya çıktık. Bu kapıda da aynı konuşmalar geçti. Göğün kapısı açıldı. Orada Hazret-i Yusuf'u gördüm. O da duâ etti.

4. semaya çıktık. Aynı konuşmalar oldu. Kapı açıldı. Hazret-i İdris'i gördüm. O da duâ etti.

5. semaya çıktık. Yine aynı konuşmalar geçti. Kapı açıldı. Hazret-i Harun'u gördüm. O da duâ etti.

6. semaya çıktık. Yine aynı konuşmalar oldu ve kapı açıldı. Hazret-i Musa'yı gördüm. "Merhaba" diyerek duâ etti.

7. semaya çıktık. Yine aynı konuşmalar geçti ve kapı açıldı. Arkasını Beyt-ül-mamura dayamış İbrahim'i gördüm. O da duâ etti. Sonra Cebrâil beni Sidret-ül-Münteha'ya götürdü. Allah, günde 50 vakit namazı farz kıldı. Hazret-i Musa'nın yanına gelip anlattım. "Rabbinden azaltmasını iste! Ümmetin buna güç yetiremez. Tecrübem var." dedi. Birkaç defa Rabbimle görüşmeye devam ettim. Nihayet Rabbim buyurdu ki: "Beş vakit namazı farz kıldım. Her vakit için on sevap vardır. Böylece 50 vakit namaz olur." buyurdu. [Müslim]