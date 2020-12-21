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Gündem Peygamberimiz Hz. Muhammed'e (SAV) hakaret etmişti! Çark etti ama işe yaramadı
Gündem

Peygamberimiz Hz. Muhammed'e (SAV) hakaret etmişti! Çark etti ama işe yaramadı

Mersin'de sosyal medya üzerinden İslam'a ve Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'e (SAV) yönelik hakaret içerikli videolarla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında bir şüpheli tutuklandı.

Yeniakit Publisher
2020-12-21 20:51:00 -
Peygamberimiz Hz. Muhammed'e (SAV) hakaret etmişti! Çark etti ama işe yaramadı

Mersin'de sosyal medya üzerinden İslam'a ve Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'e (SAV)yönelik hakaret içerikli videolarla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan şahıs tutuklandı.

Mersin Gazeteciler Cemiyetinde basın toplantısı düzenleyen F.K, İslam ve Peygabmerimiz Hz. Muhammed'e (SAV) hakaret içeren videolarının montaj olduğunu öne sürdü.

Basın açıklamasının ardından F.K, cemiyet önüne gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen F.K, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Emniyet Genel Müdürlüğünden (EGM) dün yapılan açıklamada, sosyal medyada Peygamberimiz Hazreti Muhammed'e (SAV) yönelik hakaret içerikli söylemlerin bulunduğu videonun 2017 yılına ait olduğu, videodaki F.K. isimli kişi hakkında adli işlem yapıldığının tespit edildiği bildirilmişti. Açıklamada, "Yürütülen sanal devriye faaliyetleri kapsamında Twitter isimli sosyal medya platformunda birçok hesap tarafından paylaşılan ve halkımız nezdinde infial oluşturan Peygamber Efendimize hakaret içerikli söylemlerin bulunduğu videonun 2017 yılı içinde çekilmiş olduğu ve videodaki F.K. isimli şahıs hakkında adli işlem yapıldığı tespit edilmiştir." ifadeleri kullanılmıştı.

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Yorumlar

Cüneyt Fatıoğlu

İslam düşmanları genelde Atatürkü milliyetçiliği kullanp Atatürkten geçinen Atatürkçü geçinen bu virüsler bazen mutasyon geçirip fetö oluyorlar.Devam etsinler bu tür ifadeler bizlerin gücünü artırır.
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mert

bu ülkede islama saldıran zındıkların tamamı atatürkün arkasına sığınıyor,atatürk dövmeleri atatürk tişörtleri giyerek atatürk istismarı yapıyor,atatürk istismar aracı olmaktan çıkarılmalıdır,kimileri atatürkü islama saldırmak için kimileride uyduruk kitaplar yazarak zenginleşme aracı olarak kullanıyor
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