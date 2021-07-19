'Peygamber ocağı tabirinden rahatsız olan paşalarımız vardı'
Yeni Akit Youtube kanalına konuşan Gazeteci Fatih Uğurlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kıbrıs ziyaretini değerlendirdi.
Yeniakit.com.tr
Gazeteci Fatih Uğurlu, Yeni Akit Youtube kanalında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın KKTC'ye ziyaretine değinen Uğurlu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile ilişkilerimizin tarihi sürecini anlattı. Uğurlu, Türk Ordusu için 'Peygamber ocağı' denilmesinden rahatsız olan paşaları da hatırlattı.