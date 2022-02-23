Peygamber Efendimizin miraca çıkarken okuduğu dua! Miraç'ta Rabbimiz'in, Peygamberimizin ve Cebrail'in duası!

Receb ayının sonlarına yaklaşırken, bu ayın 27. gecesinde vuku bulduğu rivâyet edilen Mirâc gecesini hep birlikte idrak edeceğiz. Hz. Muhammed (S A S.) Milâdi 621 yılında Allah’dan gelen bir emirle geceleyin, Mekke’deki Mescid-i Haram’dan alınarak, Kudüs’teki Mescid-i Aksa’ya götürülmüştür. İsrâ Sure- si’nin birinci ayetinde bu yolculuktan bahisle mealen şöyle buyurulur.

Peygamber Efendimizin miraç duası

"Kendisine bazı ayetlerimizi göstermek için kulu Muhammed’i geceleyin Mescid-i Haram’dan; etrafını mübarek kıldığımız Mescid-i Aksa’ya götüren Allah’ın şânı yücedir. Her şeyi duyan ve her şeyi gören O’dur."

Rasul-i Ekrem s.a.v. Miraç ile hiçbir beşerin ulaşamayacağı bir maka­ma yükseltildiğinde Yüce Rabbini şu ifadelerle övdü:

“Ettehiyyâtü lillâhi ve’s-selâvâtü ve’t-tayyibât: En güzel övgüler, selamlar, ibadet ve taatler Allah’a mahsustur. O’na layıktır.”

Bunun üzerine Hak Tealâ buyurdu ki:

“Es-selâmü aleyke eyyühe’n-ne­biyyü ve rahmetullâhi ve be­rekâtüh: Selam sana olsun ey Nebi! Allah’ın rahmeti ve bereketi de sana olsun.”

Ardından Rasulullah s.a.v. de:

“Es-selâmü aleynâ ve alâ ibâdilla­hi’s-salihîn: Selam bize ve Allah’ın sâlih kullarına olsun.” dedi.

Bu selamlaşmaya şahit olan Ceb­rail a.s. ve bütün melekler;

“Eşhedü en lâ ilâhe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhû ve rasû­lüh: Şahitlik ederim ki Allah’tan başka ilah yoktur ve yine şahitlik ederim ki Muhammed O’nun kulu ve rasulüdür.” dediler. (Kurtubî, Tefsir; İbn Nüceym, el-Bahrü’r-Râik).

Peygamberimize (s.a.v) miraçta ne verildi?

Efendimiz s.a.v. Miraç’tan döner­ken ümmeti için üç büyük hediye getirmiştir:

• Günde beş vakit namaz.

• Bakara suresinin son iki ayeti.

• Ümmetinden Allah’a hiçbir şeyi ortak koşmayanların, azap görse dahi eninde sonunda cennete gireceği müjdesi.