Peygamber Efendimizin korunma duası! Savaş zamanı okunacak dualar ve sureler!

Dünyada her türlü şer ve bela insanoğlu için vardır. Allah'ın büyüklüğüne sığınarak yapılacak korunma duaları insanın musibetlerden, kötülüklerden korunmasına yardımcı olur. Allah, her daim kulunun kendisine dua etmesini ve el açmasını istemiştir.

Allah Resulü (s.a.v.) deprem, sel, kasırga gibi felaketler için şu duayı yapmıştır:

“Allahümmâğfezni min beyni yedeyye ve min halfi ve an yemini ve an şimâlî ve min fevkî ve eûzü biazametike en uğtâle tahtî.”

Manası:

Allah’ım! Önümden, arkamdan, sağımdan, solumdan, gökten ve yerden gelebilecek bütün felaketlerden beni koru.

Peygamber efendimizin korunma duası, Türkçe ve Arapça okunuşu, anlamı

بِسْمِ اللَّهِ الَّذِى لاَ يَضُرّ ُ مَعَ اسْمِهِ شَيْءٌ فِي اْلاَرْضِ وَلاَ فِي السَّمَاءِ وَ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمْ

Türkçe Okunuşu:

Bismillâhillezî lâ yedurru measmihî şey’un fî-l (ea)rdi ve lâ fis-semâi ve hüves-semîul alîm.

Anlamı

İsmi sayesinde yerde ve gökte hiçbir şeyin zarar veremeyeceği Allah’ın adıyla. O her şeyi işitir ve bilir» derse, ona hiçbir şey zarar vermez.” (Ebû Dâvûd, Edeb, 101/5088; Tirmizî, Deavât, 13)

Enes bin Malik’e (R.A.) Peygamber Efendimiz (Sallallâhu Aleyhi Vesellem) buyurdular ki: “Her kim her sabah bu duayı okursa, kimsenin ona yolu yoktur. Yani ne zehir ne sihir (büyü), ne de zalim bir sultan (ya da bir yönetici, patron) ona zarar veremez.”

Peygamber efendimizin savaşlarda okuduğu dua;

"Seyühzemul cem’u ve yuvellûne’d-dubur, belissa’atu mev’iduhum vessa'atu edha ve emerru, Allahumme encizni ma va’adteni, Allahumme ati ma va’adteni, Atina fetahna leke fethan mübina, liyağfire leke’llahu ma tekaddeme min zenbike ve ma teahara ve yütimme niğmetehu aleyke ve yehdiyeke sıraten müstegima, ve yensurake’llahu nasran aziza, nasrun minallahi ve fethun karib, ve beşşirül mü ‘minin."

"Yakında o topluluk (Bedirde) dağılıp arkalarını dönüp kaçacaklar. Hayır, (Bedir’den sonra) onların toplanma yerleri kıyamettir. Kıyamet azabı ise bundan daha şiddetlidir.”

“Allah’ım, bana olan vaadini gerçekleştir. Allah’ım vaad ettiğini bana nasip et.”

“Muhakkak ki biz sana apaçık bir fetih verdik. Allah, evvelki ve sonraki günahını affedecek, üzerindeki nimetini de tamamlayacak, seni dosdoğru yola götürecek, sana şanlı, şerefli bir zafer verecektir. ”

“Allah tarafından zafer, yakın zamanda bir fetih ve muzafferiyettir. Bunları mü’minlere müjdele"

Bu ayetler savaş esnasında okunan ayetlerdir. Bedir savaşında ve diğer savaşlarda bunlar tatbik edilmiştir. Allah Rasulu (s.a.v.) Allahu Tealadan yardım istemiş, Allahu Teala da vaad ettiği yardımı Allah Rasulune (s.a.v.) ve ümmetine nasip etmiştir.

Korunmak için hangi sure okunur?

Ayetel Kürsi, Nas Suresi, Felak Suresi bu noktada en çok okunan sureler olarak karşımıza çıkmaktadır. Hadis kaynaklarında da bu surelerin koruyuculuğu ile ilgili çeşitli bilgilere yer alır. Buna göre, kazadan ve beladan korunmak ya da kurtulmak için adı geçen surelerin okunması gerekir.

Korunma duası



Allahümme ente rabbi la ilahe illa ente aleyke tevekkeltü ve ente rabb'ül-arş'il-azim, maşallahü kane ve ma lem yeşe lem yekün ve la havle ve la kuvvete illa billah'il Aliyy'il Azim.



Bu dua kötülükten korunmak için okunan duadır. Anlamı bakımından Allah'ın tek olduğunu söyler.

Korunma duasının türkçe anlamı nedir?



Allah'ım sen birsin. Yalnız sadece sana inanırım. Sana hep inandım. Her daim senin isteğin olur. Senin isteğin dışında gerçekleşmez. Güç ve kuvvet kazanmak sadece senin sayendedir.