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Gündem Peygamber Efendimiz'e hakaret etmişti! Ümit Özdağ'dan Ferdi Kale'ye yeni görev
Gündem

Peygamber Efendimiz'e hakaret etmişti! Ümit Özdağ'dan Ferdi Kale'ye yeni görev

"Her gün bir Coca-Cola alalım İsrail'e destek olsun, Filistin ve Araplar haritadan silinsin" paylaşımıyla gündem olan ve Peygamber Efendimiz'e hakaret ederek küstahlığını ortaya koyan Ferdi Kale adlı şahıs, Ümit Özdağ'ın Genel Başkanı Zafer Partisi Mersin, Osmaniye, Kahraman, Hatay teşkilatlardan sorumlu bölge başkanı oldu.

Yeniakit Publisher
2022-03-22 08:07:00 -
Peygamber Efendimiz'e hakaret etmişti! Ümit Özdağ'dan Ferdi Kale'ye yeni görev

Ayrıca 2020 yılında Peygamber efendimiz Hz. Muhammed'e hakaret içeren sözlerinin bulunduğu videosuyla infiale neden olan Ferdi Kale, gözaltına alınmış hakkında soruşturma başlatılmıştı.

Zafer Partisi'nin Mersin-Osmaniye-Karaman-Hatay Teşkilatlarından sorumlu Bölge Başkanı Ferdi Kale oldu. Ferdi Kale, daha önce sosyal medyada ırkçı bir paylaşım yapmasıyla gündem olmuştu.

'İsrail'e destek için her gün Coca-Cola alalım'

Coca-Cola ile çekilmiş fotoğrafını paylaşan Kale, "Her gün bir Coca-Cola alalım İsrail'e destek olsun, Filistin ve Araplar haritadan silinsin" sözleriyle büyük tepki toplamıştı.

'Peygambere hakaret' suçlamasıyla gözaltına alınmıştı

2020 yılında, Peygamber efendimiz Hz. Muhammed'e hakaret içeren sözlerinin bulunduğu görüntüsü, sosyal medyada paylaşılan Ferdi Kale, infiale neden olmuştu.

Görüntülerin 2017 yılına ait olduğunu ve montajlandığını iddia eden Kale gözaltına alındı.

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) ise dün yaptığı açıklamada, görüntünün Ferdi Kale tarafından 2017 yılında paylaşıldığını, o dönem adli işlem yapıldığını belirtmişti.

 

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Yorumlar

Nadim hatipogullari

Bunu söyleyen kalben dinde yeri bellidir mürted denir bu laflar ağırdır günah işleyen GÜNAHKÂR başka tövbe eder ALLAH CC dilerse af eder ama bu tip Müslüman düşmanlığı yapanlar her zaman insanlığa ve İSLAMA zarar verir. ALLAH CC sonumuzu hayır eylesin amin.

misafir

ne zıkımlanırsanız zıkımlanın bunların dağdaki teroristtten bir farkı yok satılmış israil p.çler.
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