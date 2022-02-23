Peygamber Efendimiz Miraçta neler gördü neler yaşadı? Peygamberimiz miraca nasıl çıktı?

Miraç nedir? mi‘râc kelimesi “yukarı çıkma vasıtası, merdiven” demektir. Terim olarak Hz. Peygamber’in göğe yükselişini ve Allah katına çıkışını ifade eder. Mekkeli kafirler, Müslümanlara üç yıl süren boykot uyguladılar. Alemlere Rahmet olarak gönderilen Efendimiz (s.a.v) insanları doğru yola davet için Taif’e gitti, onları İslam’a davet etti. Taifliler davete icabet etmedikleri gibi Peygamberimizi taşlattılar. Peygamberimizin bütün bu sıkıntılara karşı en büyük destekçisi amcası Ebu Talip ve can yoldaşı, güzide eşi Hz. Hatice vefat etti.

Peygamberimiz miraca nasıl çıktı?

İşte böyle sıkıntılı günlerin akabinde hicretten bir buçuk yıl önce Recep ayının 27. gecesinde İsra ve Miraç olayı gerçekleşti. Yüce Allah sevgili kulunu teselli etti, üzüntüsünü dindirdi.

İsra mucizesi, İsra suresinin birinci ayetiyle açık seçik bildirilmekte, Miraç olayına ise Necm suresi 10–18. ayette işaret edilmektedir:

"Kendisine ayetlerimizden bir kısmını gösterelim diye kulunu (Muhammed’i) gecenin bir kısmında Mescid-i Haram’dan çevresini bereketlendirdiğimiz Mescid-i Aksa’ya götüren Allah’ın şanı yücedir. Hiç şüphesiz O, hakkıyla işitendir, hakkıyla görendir". (İsra, 17/1.)

Peygamber Efendimiz Miraçta neler gördü neler yaşadı?

Hadislere göre İsra ve Miraç olayı şöyle gerçekleşmiştir: Bir gece Hz. Peygamber Kâbe’de Hatim denilen yerde veya amcası Ebu Talib’in kızı Ümmühânî’nin evinde uyku ile uyanıklık arası bir durumda iken Cebrail gelir, göğsünü açar, zemzemle yıkar, göğsünü iman ve hikmetle doldurur ve kapatır. Burak (Burak, eşekten büyük, katırdan küçük, her adımını ufkun sonuna atabilen beyaz renkli bir canlıdır. Müslim, İman, 259.) adlı bir binite bindirir, Kudüs’teki Beyt-i Makdis’e yani Mescid-i Aksa’ya götürür. Hz. Peygamber burada iki rekât namaz kılar. Cebrail kendisine biri süt diğeri şarap dolu iki kap getirir. Hz. Peygamber sütü seçer. Cebrail, fıtratı seçtin der.

Cebrail, Hz. Peygamberi "Miraç" (göğe yükselme vasıtası) ile Mescid-i Aksa’dan semalara çıkarır. Birinci semada Âdem, (Âdem’in sağında cennetliklerin ruhları, solunda cehennemliklerin ruhları vardır. Âdem (a.s.), sağına bakınca güler, soluna bakınca ağlar. Müslim, İman, 263.) ikinci semada İsa ve Yahya, üçüncü semada Yusuf, dördüncü semada İdris, beşinci semada Harun ve altıncı semada Hz. Musa ile görüşür ve selamlaşır, peygamberler kendisine hayır dua ederler.

Her gün 70 bin meleğin ibadet ettiği Beytü’l-Ma’mur’un bulunduğu 7. semada Hz. İbrahim ile buluşur. Hz. İbrahim kendisini selamlar ve hayır dua eder. Sonra Sidretü’l-Münteha (hudut ağacı) denilen yere ulaşırlar. Burada Hz. Peygambere evrenin sırları, varlığın kaderiyle ilgili hükümlerin tespiti için görevli meleklerin çalışmaları gösterilir. (Müslim, İman, 263.)

Cebrail buradan ileri geçemeyeceğini bildirir ve Sidretü’l-Münteha’da kalır. Cebrail, "Bir parmak ucu daha öteye yaklaşmış olsaydım yakılırdım." demiştir.

Hz. Peygamber tek başına Refref adlı binekle yükselişini sürdürür. Sonunda Yüce Allah’a mülaki olur. (Müslim, İman, 259; bk, Miras, II, 275; Yazır, VII, 4572–4580.) Miraç esnasında Hz. Peygamber’e cennet, cehennem ve buralardaki insanların durumları gösterilir ve birçok olaya muttali olur. (Müslim, İman, 263.)