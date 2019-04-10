Peugeot’dan nisankampanyası

Peugeot, nisan ayında müşterilerine hafif ticari modellerinde 50 bin liraya varan faizsiz kredi seçeneği sunuyor. Yeni Peugeot RIFTER modeli de lansman koşulları ile güçlü SUV görünümüne ve rakipsiz ürün özelliklerine sahip olmak isteyen tüm Peugeot severleri Peugeot yetkili satıcılarına bekliyor. Peugeot 301, ÖTV indirimine ek 24 bin lira için 15 ay yüzde 0 faizli kredi kampanyası ile müşterilere sunulurken, Active 1.2 Puretech 82 HP versiyonu 8 bin lira hurda indirimi ile 72 bin lira fırsat fiyatı ile satışa sunuluyor.

Güçlü SUV görünümü ve ürün özellikleri ile segmentinde kuralları değiştiren yeni Peugeot RIFTER, ÖTV indirimine ek 50 bin lira için 12 ay yüzde 0 faizli kredi kampanyası, çok özel lansman fırsatları ve KOBİ’lere özel koşullar ile satışta. Geniş ve konforlu yaşam alanıyla günlük kullanımları keyfe dönüştüren yeni Peugeot Partner Van, vergi indirimine ek 40 bin lira için 18 ay yüzde 0 faizli kredi kampanyası ve özel KOBİ fırsatları ile satışa sunuluyor. Diğer Hafif Ticari Araç modellerinde ise 2019 Model yılı için vergi indirimine ek 40 bin liraya kadar 18 ay yüzde 0 faizli kredi kampanyası söz konusu.