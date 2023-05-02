  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Yılan ve akrep uyarısı! Görürseniz acil yardım isteyin

Son seçim anketini canlı yayında duyurdu! Bu fark kapanmaz

Destici Temmuz'daki en düşük emekli maaşını açıkladı

Antalya'da 2023 yılında turist sayısı 4 ayda rekor kırdı

ABD merkezli Al Monitor: Kılıçdaroğlu, 300 milyar dolar konusunda gerçekçi değil

İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan Kemal Kılıçdaroğlu'nun iftiralarına yanıt

Çiftçiye, Emekliye, Bağ-Kur'luya müjde! Fark kalkıyor, maaş artıyor

AK Parti'li Kurtulmuş: İnsanların mezhepleriyle bölünmesine asla müsaade etmeyiz

Meral Akşener'in ikiyüzlülüğü pes dedirtti: O masada HDP yokmuş! Karanlık pazarlıkları da görmezden geldi

Kılıçdaroğlu coşkuyla temelini atmıştı! CHP'li İzmir Belediyesi'nin kentsel dönüşüm yalanı
Dünya Petrol tankerinde yangın: 3 mürettebat kayıp
Dünya

Petrol tankerinde yangın: 3 mürettebat kayıp

Yeniakit Publisher
2023-05-02 11:27:00 -
Petrol tankerinde yangın: 3 mürettebat kayıp

Malezya’nın güney kıyılarındaki bir petrol tankerinde yangın çıktı. Mürettebattan 23’ü kurtarılırken, kayıp 3 mürettebatı arama çalışmaları sürüyor.

Çin’den Singapur’a doğru 28 mürettebatla birlikte yola çıkan bir petrol tankeri, Malezya’nın Johor eyaletindeki Tanjung Sedili açıklarındayken alev aldı.

Bölgeye devriye botu gönderilirken, tankerden yoğun duman yükseldi.

Malezya Denizcilik İcra Ajansı (MMEA) Direktörü Nurul Hizam Zakaria yaptığı açıklamada, "Gemideki 23 mürettebat civardaki iki gemi tarafından kurtarıldı, diğer 2’sini biz kurtarmayı başardık. Ancak 3 mürettebat kayıp" ifadelerini kullandı.

Zakaria, arama-kurtarma operasyonlarının devam ettiğini, kayıp mürettebatın tankeri terk ederek denize atlayıp atlamadığının henüz bilinmediğini aktardı.

Komşu Singapur’daki denizcilik yetkilileri de kayıp 3 mürettebat için çevredeki gemilere uyarı geçildiğini belirtti.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23