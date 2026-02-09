Petrol fiyatlarında Orta Doğu ve ABD-İran diplomasisi etkisiyle düşüş
ABD ile İran arasındaki nükleer görüşmelerin devam etmesi, Orta Doğu’daki arz kesintisi korkularını yatıştırarak petrol fiyatlarını aşağı çekti.
Orta Doğu'da gerilimin azalmasıyla birlikte BRENT ve WTI petrol fiyatları haftaya düşüşle başladı. ABD ve İran’ın nükleer program konusundaki dolaylı görüşmeleri sürdürme kararı, bölgedeki olası çatışma risklerini ve arz güvenliğine dair endişeleri hafifletti.
Piyasalarda son durum
Pazartesi günü gerçekleşen işlemlerde fiyatlar şu şekilde dengelendi:
- BRENT Petrol: %0,72 düşüşle 67,56 dolar.
- WTI (Batı Teksas) Petrolü: %0,66 düşüşle 63,13 dolar.
IG piyasa analisti Tony Sycamore, Umman’da yapılan yapıcı görüşmelerin piyasaya "rahat bir nefes aldırdığını" belirterek, arz kesintisi korkusunun önemli ölçüde azaldığını vurguladı.
Kritik Hürmüz Boğazı ve jeopolitik riskler
Dünya petrol tüketiminin beşte birinin geçtiği Hürmüz Boğazı, yatırımcılar için en büyük risk odağı olmaya devam ediyor. Her ne kadar Umman üzerinden yürütülen diploması havayı yumuşatsa da, İran Dışişleri Bakanı’nın olası bir saldırıda ABD üslerini hedef alacaklarına dair açıklamaları, tansiyonun tamamen düşmediğini gösteriyor.
Rusya ve Hindistan cephesindeki gelişmeler
Petrol piyasasını etkileyen diğer önemli başlıklar ise şunlar:
- AB Kısıtlamaları: Avrupa Komisyonu, Rusya’nın deniz yoluyla yaptığı ham petrol ihracatına yönelik hizmetlere kapsamlı bir yasak getirmeyi planlıyor.
- Hindistan’ın Rotası: Bir zamanlar Rus petrolünün en büyük alıcısı olan Hindistanlı rafinerilerin, Nisan teslimatlı alımlardan kaçındığı bildirildi. Bu hamlenin, Yeni Delhi’nin ABD ile bir ticaret anlaşması imzalamasına zemin hazırlayabileceği konuşuluyor.
- ABD Üretim Artışı: Baker Hughes verilerine göre, ABD’deki petrol ve doğal gaz sondaj kulesi sayısı üç hafta üst üste artış göstererek Kasım ayından bu yana en uzun yükseliş serisini yakaladı.
