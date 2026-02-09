  • İSTANBUL
Petrol fiyatlarında Orta Doğu ve ABD-İran diplomasisi etkisiyle düşüş

Yeniakit Publisher
Yücel Kaya Giriş Tarihi:
ABD ile İran arasındaki nükleer görüşmelerin devam etmesi, Orta Doğu’daki arz kesintisi korkularını yatıştırarak petrol fiyatlarını aşağı çekti.

Orta Doğu'da gerilimin azalmasıyla birlikte BRENT ve WTI petrol fiyatları haftaya düşüşle başladı. ABD ve İran’ın nükleer program konusundaki dolaylı görüşmeleri sürdürme kararı, bölgedeki olası çatışma risklerini ve arz güvenliğine dair endişeleri hafifletti.

Piyasalarda son durum

Pazartesi günü gerçekleşen işlemlerde fiyatlar şu şekilde dengelendi:

  • BRENT Petrol: %0,72 düşüşle 67,56 dolar.
  • WTI (Batı Teksas) Petrolü: %0,66 düşüşle 63,13 dolar.

IG piyasa analisti Tony Sycamore, Umman’da yapılan yapıcı görüşmelerin piyasaya "rahat bir nefes aldırdığını" belirterek, arz kesintisi korkusunun önemli ölçüde azaldığını vurguladı.

 

Kritik Hürmüz Boğazı ve jeopolitik riskler

Dünya petrol tüketiminin beşte birinin geçtiği Hürmüz Boğazı, yatırımcılar için en büyük risk odağı olmaya devam ediyor. Her ne kadar Umman üzerinden yürütülen diploması havayı yumuşatsa da, İran Dışişleri Bakanı’nın olası bir saldırıda ABD üslerini hedef alacaklarına dair açıklamaları, tansiyonun tamamen düşmediğini gösteriyor.

 

Rusya ve Hindistan cephesindeki gelişmeler

Petrol piyasasını etkileyen diğer önemli başlıklar ise şunlar:

1
