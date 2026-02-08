  • İSTANBUL
Dünyayı bu ahlaksız mı yönetecek? ABD Başkanı Trump'tan kameralar önünde rezalet!
Gündem

Dünyayı bu ahlaksız mı yönetecek? ABD Başkanı Trump’tan kameralar önünde rezalet!

Yücel Kaya
Yücel Kaya Giriş Tarihi:

Siyaset dünyası bir kez daha "ahlak" ve "sapkınlık" tartışmalarıyla çalkalanıyor. Epstein davasının karanlık koridorlarında adı sıkça anılan ABD Başkanı Donald Trump, kameralar önünde sergilediği skandal tavırla bir kez daha sınırları zorladı. Kürsüde konuşma yapan genç bir kızı yanına çağıran Trump, kızı zorla kendine çekerek öpmeye çalıştı. Sosyal medyada infiale yol açan görüntüler, "Dünyayı bu zihniyet mi yönetecek?" sorusunu akıllara getirdi.

Epstein davası ve karanlık ilişkiler

Trump’ın bu tavrı, sadece bir anlık "nezaketsizlik" olarak geçiştirilemeyecek kadar derin bir geçmişe sahip. Çocuk istismarı ve fuhuş ağı kurmak suçundan hapisteyken şüpheli bir şekilde ölen Jeffrey Epstein ile yakınlığı bilinen Trump, bu rezaletin en dikkat çeken isimlerinden biri. Epstein’in "pedofili adası"na yapılan ziyaretler ve özel uçuş kayıtlarında adı geçen siyasetçilerin ahlaki çöküşü, bugün kameralar önünde genç kadınlara yönelik sergilenen bu cüretkar saldırıların temelini oluşturuyor.

Rezalet diz boyu: Bu neyin cüreti?

Epstein davasında adı geçen, ahlaksızlıklarla anılan bu karanlık isimlerin hâlâ dünya siyasetinde belirleyici rol oynaması, insanlık onuru adına utanç verici bir tabloyu gözler önüne seriyor. Kürsüdeki genç kızı adeta bir "nesne" gibi kendine çekip öpmeye yeltenen Trump’ın bu tavrı, Batı’nın kokuşmuş ahlak anlayışının bir dışavurumu olarak yorumlandı.

Kamuoyu şimdi şu soruyu soruyor: Kendi ülkesinde ve dünyada ahlaki değerleri hiçe sayan, Epstein gibi sapıklarla aynı masaya oturan bu figürler, nasıl oluyor da hâlâ toplumların kaderiyle oynayabiliyor? Kameralar önünde sergilenen bu rezalet, ahlaksızlığın geldiği son noktayı temsil ediyor.

