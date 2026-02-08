Yemen siyasetinde kadın erkek dengesi değişti

Bu hamleyle, 9 Ocak'ta varlığını fesheden BAE destekli Güney Geçiş Konseyi (GGK) ile yaşanan gerginliğin sonlandırılması ve uzlaşıya dayalı bir yönetim formülünün hayata geçirilmesi hedefleniyor.

Bakanlık sayısı artırıldı, idari yapı yenilendi

Devletin idari yapısını yeniden düzenleme kararı alan yeni hükümet, 10 yeni bakanlığın eklenmesiyle toplam 34 isimden oluştu. Başbakan Zindani, kendi görevinin yanı sıra Dışişleri ve Yurtdışındaki Vatandaşlar Bakanlığı'nı da üstlendi. Kabinedeki dikkat çeken yapısal değişiklikler şunlar:

Enformasyon, Kültür ve Turizm bakanlıkları birbirinden ayrıldı.

Hukuk İşleri ve İnsan Hakları bakanlıkları bağımsız iki ayrı birim haline getirildi.

Eğitim alanına "Mesleki Eğitim ve Teknik Eğitim Bakanlığı" eklendi.

Önceki kabineden farklı olarak 8 yeni devlet bakanı atandı.

Siyasi kota yerine liyakat dönemi

Yeni kabinenin en belirgin özelliklerinden biri, siyasi parti kotalarından uzaklaşılması oldu. Başbakan dahil 10 akademisyen, 3 mühendis ve 3 yargıcın yer aldığı hükümette, kritik savunma ve iç güvenlik makamları generallere emanet edildi. Bu tablo, hükümetin parti mensubiyetinden ziyade uzmanlık ve liyakate önem verdiğinin bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.

Kadın bakanların tarihi temsili

2020 sonunda kurulan bir önceki hükümette hiç kadın bakan bulunmazken, Zindani kabinesinde 3 kadın bakan görev aldı. Yemen siyasi tarihinde bir ilk olarak Planlama ve Uluslararası İşbirliği Bakanlığı koltuğuna Dr. Afrah Abdülaziz el-Zuvbe oturdu. Ayrıca Hakim İşrak Fadıl el-Mektari Hukuk İşleri Bakanı, Ahad Muhammed Salim Ca'sus ise Kadın İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı oldu.

Hükümetin temel öncelikleri: Ekonomi ve yolsuzlukla mücadele

Başbakan Zindani, ABD merkezli X platformu üzerinden yaptığı açıklamada, hükümetin ekip ruhuyla çalışacağını vurguladı. Vatandaşların yaşam koşullarını iyileştirmeyi öncelik haline getirdiklerini belirten Zindani, temel hedeflerini şöyle sıraladı: