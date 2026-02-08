Başörtülülerden milletvekili olmaz’ diyenler de sizler değil miydiniz? CHP Kadın Kolları Başkanına önce tebrik sonra hatırlatma

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı ve Osmaniye Milletvekili Asu Kaya Gedik, Eskişehir’in Mihalgazi ilçesinde Belediye Başkanı Zeynep Güneş Akgün’e yönelik sosyal medyada yapılan paylaşımlara ilişkin açıklamada bulundu.

Gedik, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "Bir kadını görevinden, emeğinden, iradesinden değil; kıyafetinden, inancından aşağılamaya çalışan akıl siyaset üretemez, yönetemez, söz söyleyemez. Zeynep Güneş Akgün, Mihalgazi halkının iradesiyle seçilmiş belediye başkanıdır. Zeynep Başkan da bu ülkedeki hiçbir kadın da sizin onayınıza muhtaç değildir. Liyakat, ağzından nefret akanların tekelinde hiç değildir. Bir kadını aşağılayarak üstünlük kurduğunu sananlar, aslında kendi yetersizliklerini ve çapsızlıklarını ifşa eder. Ve bu dili de bu zihniyeti de toplumun vicdanı mutlaka mahkûm edecektir" dedi.

Gedik’in haklı tepkisi, CHP’nin geçmişte yaptığı tarihi skandalları da bir kez daha kamuoyuna hatırlattı.

Vatandaş şimdi haklı olarak soruyor;

Abdullah Gül, Cumhurbaşkanı adayı olduğunda ‘eşi başörtülü olandan Cumhurbaşkanı olmaz’ diyenler siz değimliydiniz?

Başörtülü Merve Kavakçı’yı Meclis’ten kovup ‘Başörtülülerde milletvekili olmaz’ diyenler siz değimliydiniz?

Şimdi bile açık giyimlilere ‘cumhuriyet kadını’ deyip başörtülülere gerici diyenler sizin parti değil mi?

NE OLMUŞTU?

İYİ Partili Mehmet Emin Korkmaz’ın Eskişehir Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş’e yönelik paylaşımı gündem olmuştu. Güneş’e kıyafeti üzerinden hakaret eden Korkmaz, savcılık talimatı üzerine gözaltına alınıp, tutuklanarak cezaevine gönderildi.