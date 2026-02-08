  • İSTANBUL
SON DAKİKA
Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, CHP'den istifa etti
Gündem

Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, CHP'den istifa etti

Yeniakit Publisher
Yücel Kaya Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, CHP'den istifa etti

CHP'li Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile CHP'den istifa ettiğini açıkladı.

CHP'li Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile CHP'den istifa ettiğini açıkladı. Özarslan'ın açıklamasında "Bir genel başkan, belediye başkanına küfür eder mi? Bir genel başkan, ailevi değerleri hedef alıp hakaret eder mi? Bir genel başkan, ağıza alınmayacak kelimelerle tehdit eder mi?" ifadelerini kullanması da dikkat çekti.

Yorumlar

OSMAN AYDIN

SAYIN BASKAN HAYIRLI OLSUN ZATEN BIZ COK ÜZULMUŞTUK MESUT BEY NEDEN CHP DEN ADAY OLDU DIYE

Neron11

Hırsızlar kulübü rahatsız olur şimdi, dün olduklarını bugün gömerler
