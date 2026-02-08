  • İSTANBUL
SON DAKİKA
Ekonomi

Ramazan öncesi fahiş zamma flaş hamle! Tavuk eti ihracatı durduruldu

Tavuk etinde Ramazan ayı öncesi fahiş fiyat artışı Ticaret Bakanlığını hareket geçirdi. Üretici ve satıcıların yüzde 15 zam hamlesine bakanlık, tavuk ihracatını yarından itibaren durdurma kararıyla karşılık verdi.

Ramazan ayı öncesi tavuk ürünlerine yapılan yüzde 15 zamma karşı harekete geçen Ticaret Bakanlığı, tavuk ihracatını yarından itibaren durdurma kararı aldı.

Tavuk üreticileri ve satıcıları Ramazan ayı öncesi fiyatları yüzde 15 artırma kararı aldı.

Bu zam kararının ardından dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

Ticaret Bakanlığı tavuk ürünlerindeki fiyat artışı nedeniyle tavuk ihracatını yarından itibaren durdurma kararı aldı.

Kul

Çok yerinde bir karar.

Ben Murat

Bence eksik bir karar. Tüm Yiyecekleri kapsamalı.
