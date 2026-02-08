Ramazan öncesi fahiş zamma flaş hamle! Tavuk eti ihracatı durduruldu
Tavuk etinde Ramazan ayı öncesi fahiş fiyat artışı Ticaret Bakanlığını hareket geçirdi. Üretici ve satıcıların yüzde 15 zam hamlesine bakanlık, tavuk ihracatını yarından itibaren durdurma kararıyla karşılık verdi.
