Çaykur Rizespor'dan VAR tepkisi!

Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig’in 21. haftasında Galatasaray ile oynanan karşılaşmada verilen hakem kararlarının ardından sert bir açıklama yayımladı.

Kulüp Yönetim Kurulu Üyesi Yaşar Özdoğan, yaptığı yazılı açıklamada, Süper Lig’de haftalar geçmesine rağmen Çaykur Rizespor aleyhine verilen kararların değişmediğini savundu. Özdoğan, “Bu işte bir terslik VAR. Artık biliyoruz. Sonuçlar değişiyor ama camiamıza karşı verilen hayal kırıklıklarıyla dolu kararlar değişmiyor” ifadelerini kullandı.

MAÇIN İLK DAKİKALARINDAN İTİBAREN TEPKİ

Özdoğan, maçın henüz 2. dakikasında verilen sarı kartın, karşılaşmanın yönetimine dair endişeleri artırdığını belirtti. 19. dakikada Galatasaray’ın bulduğu gol öncesinde Çaykur Rizespor lehine faul verilmesi gerekirken aleyhe karar çıktığını savunan Özdoğan, pozisyonda ofsayt şüphesi bulunmasına rağmen inceleme yapılmadan oyunun başlatılmasının şaşkınlık yarattığını ifade etti.

dakikada ise rakip oyuncunun kolunu açarak topa müdahale ettiğini belirten Özdoğan, benzer pozisyonlarda daha önce birçok kez penaltı kararı verildiğini hatırlattı.

İPTAL EDİLEN GOL VE VAR TARTIŞMASI

Çaykur Rizespor cephesindeki en büyük tepki, 60. dakikada Ali Sowe’un attığı ve ofsayt gerekçesiyle iptal edilen gole geldi. Özdoğan, kararın saniyeler içinde verilmesine rağmen pozisyonun incelenmesi ve ekrana yansıtılmasının yaklaşık 7 dakika sürmesine dikkat çekti.

Hazırlanan ofsayt görselinde, rakip oyuncunun önde olan ayağı ile topa temas anındaki konumun örtüşmediğini savunan Özdoğan, bu durumu “kamuoyunun takdirine” bıraktıklarını söyledi.

“AYNI VAR HAKEMİNİN YENİDEN GÖREVLENDİRİLMESİ DİKKAT ÇEKİCİ”

Açıklamanın en dikkat çekici bölümünde ise VAR hakemine yönelik eleştiri yer aldı. Özdoğan, daha önce Gaziantep-Çaykur Rizespor maçında da VAR görevinde bulunan aynı ismin, o karşılaşmada Rizespor aleyhine verilen penaltıyla hafızalarda yer ettiğini hatırlattı.

“Bu kararlar hâlâ tazeliğini korurken, aynı ismin bugün yine görev almış olması dikkat çekicidir” diyen Özdoğan, camianın kişisel bir husumetin bedelini ödediğini savundu.

CAMİADAN NET MESAJ

Çaykur Rizespor yönetimi, açıklamasında yaşananların tesadüf olmadığını ima ederken, hakem ve VAR uygulamalarında daha adil ve tutarlı bir yaklaşım beklediklerini vurguladı. Yeşil-mavili kulüp, spor kamuoyunun da yaşananlar karşısında benzer soru işaretleri taşıdığı görüşünde birleştiğini ifade etti.