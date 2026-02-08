Trafikte kanlı infaz!

  • İSTANBUL
Niğde’nin Çiftlik ilçesinde akşam saatlerinde meydana gelen elim hadise, trafik magandalarının sebep olduğu şiddetin boyutunu bir kez daha gözler önüne serdi. Küçük bir trafik kazası sonrası başlayan tartışma, kimliği belirsiz şahısların silaha sarılmasıyla kanlı bir infaza dönüştü.

İşte Niğde’den gelen acı haberin detayları:

Trafik tartışması değil adeta infaz!

Olay, saat 20.30 sıralarında Çiftlik ilçesine bağlı Asmasız Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, iki aracın karıştığı maddi hasarlı trafik kazası sonrası taraflar arasında sözlü tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen gerginlikte, gözü dönmüş şahıslar silahlarını ateşleyerek dehşet saçtı.

 

2 vatandaşımız hayatını kaybetti

Silahlı saldırıda, Çiftlik nüfusuna kayıtlı Abdullah Gündoğdu (42) ile Hakan Çelik ağır yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine ivedilikle sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk incelemede, Gündoğdu ve Çelik’in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

 

Şüpheliler her yerde aranıyor

Olay sonrası geniş çaplı soruşturma başlatan Emniyet ve Jandarma ekipleri, bölgeyi abluka altına aldı. Saldırıya karıştığı öne sürülen ve aralarında bir kadının da bulunduğu öğrenilen 3 şüphelinin, bir araçla olay yerinden kaçtığı tespit edildi.

 

  • Görgü tanığı emniyette: Olay sırasında hayatını kaybedenlerin yanında bulunan Faruk Demir’in ifadesine başvurulduğu bildirildi.
  • Güvenlik önlemleri üst seviyede: Mahallede yeni bir olay yaşanmaması için güvenlik güçleri nöbet tutarken, kaçan şahısların yakalanması için operasyonlar sürüyor.

Haber: Dursun Suna - Niğde

