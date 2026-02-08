Epstein'in kirli arşivinden PKK çıktı: Hedefleri Kürtler değil AK Parti!

Kürtlerin hakkı bahane, AK Parti'yi devirmek şahane

Yayımlanan belgelerde, PKK terör örgütünün "Kürtlerin haklarını savunuyoruz" iddiasının koca bir yalandan ibaret olduğu, asıl gayelerinin Türkiye’deki siyasal istikrarı hedef almak olduğu vurgulandı. Kirli arşivde yer alan analizlerde; "PKK, Kürtlerin haklarından ziyade AK Parti’yi zayıflatmaya odaklanmış durumdadır" ifadeleriyle, terör baronlarının asıl ajandasının Türkiye’nin yükselişini durdurmak olduğu açıkça belirtildi.

Gençleri umutsuzluğa sürükleyip dağa kaçırıyorlar

Özellikle Güneydoğu Anadolu bölgesindeki sosyoekonomik yapıyı mercek altına alan Epstein dosyaları, terör örgütünün gençleri nasıl birer piyon olarak kullandığını da gözler önüne serdi. Nusaybin örneği üzerinden yapılan analizlerde, "Gelecek umudu olmayan gençler, PKK için ideal asker adaylarıdır" denilerek; örgütün bölgedeki işsizlik ve huzursuzluktan beslendiği, çocukları kaçırarak ve öğretmenlere saldırarak terör estirdiği ifade edildi.

Türk ve Kürt kardeştir, ayrım çizgisi belirsizdir

Dosyalarda yer alan en dikkat çekici tespitlerden biri de Türkiye’nin toplumsal bütünlüğüne dair oldu. Kuzey İrlanda örneğiyle kıyaslanan analizlerde, Türkiye'de Türkler ve Kürtler arasında bir ayrım yapılamayacağı şu cümlelerle itiraf edildi:

"Burada iki halk arasındaki ayrım çizgileri belirsizdir. En az bir milyon karma aile bulunmaktadır. Kürtler, İstanbul dahil Türkiye’nin her yerinde huzurla yaşamaktadır. Hatta İstanbul, ülkenin en büyük Kürt nüfusuna ev sahipliği yapan şehirdir."

Kandil'in ideolojik çıkmazı: Halk bu sapkın yapıyı reddediyor

Belgelerde, PKK'nın katı Marksist-Leninist ve etnik milliyetçi ideolojisinin Kürt toplumunun geniş kesimleri tarafından kabul görmediği gerçeği de kayıtlara geçti. Terör örgütüne destek vermeyen Kürtlerin sayısının sanılandan çok daha yüksek olduğu belirtilen dosyalarda, örgütün ideolojisinin halkın değerleriyle tamamen zıt olduğu tespiti yapıldı.