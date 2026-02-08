Cami avlusuna geliyorlar sonra “Allah ile kul arasına girilmez” diyorlar! Komik bir açıklama daha Altuğ'dan...

Oyuncu Pınar Altuğ, televizyoncu ve yapımcı Armağan Çağlayan'ın Fatih Ürek'in cenazesi sonrası, "Nasıl ki yurt dışında kiliselere kafanızda şapkayla girilemiyorsa, cami avlusunda da başı açık olunmaz bence" ifadelerini kullanmasına yanıt verdi. Altuğ, "Allah ile kul arasına girilmez. İnsanların acılarını nasıl yaşayacaklarına karışmamak lazım. Ben kendime karıştırmıyorum. Armağan öyle söylemek istemiş. Caminin içine girerken başınızı kapatmalısınız ama avlu için aynı sert kuralların geçerli olduğunu düşünmüyorum" dedi.



Fatih Ürek'in cenazesi sonrası başlayan "cenazede başörtüsü kullanma" tartışması sürüyor. Armağan Çağlayan'ın "kutsal mekan" vurgusuna karşılık Pınar Altuğ, "Allah ile kul arasına girilmez, Ben genelde cenazede başını kapatmayanlardanım" dedi.



Armağan Çağlayan, kutsal alanlara girerken o inancın gerektirdiği kurallara uyulması gerektiğini savundu. Çağlayan konuyla ilgili düşüncesini şu ifadelerle dile getirdi:



"Cami avlusuna girerken İslam dininin kuralları neyi gerektiriyorsa, onu yerine getirmeliyiz. Nasıl ki yurt dışında kiliselere kafanızda şapkayla girilemiyorsa, cami avlusunda da başı açık olunmaz bence. Sizin inanışınız farklı olabilir ama içine girdiğimiz kutsal mekandaki diğer inananları rahatsız etmeye kimsenin hakkı yok."



Konuyla ilgili düşünceleri sorulan Pınar Altuğ ise şu ifadeleri kullandı:



"Allah ile kul arasına girilmez. İnsanların acılarını nasıl yaşayacaklarına karışmamak lazım. Ben kendime karıştırmıyorum. Armağan öyle söylemek istemiş. Caminin içine girerken başınızı kapatmalısınız ama avlu için aynı sert kuralların geçerli olduğunu düşünmüyorum. Ben genelde cenazede başını kapatmayanlardanım. Bunu 'inat olsun' diye yapmıyorum. Böyle düşünüyorum. Kapatana da saygım var kapatmayana da..."