  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
‘Özledim sizi tekrarını istiyorum’! CHP’li Tarkan’dan bir çırpıda 500 milyon TL kâr “Rakıcı Özgür” ve avaneleri iyi okusun! Alkol masasında arkadaşlar birbirini doğradı İş arayanlar müjde! İŞKUR 2026’nın dev listesini ilan etti: Bu mesleklerde kapış kapış eleman aranıyor! Turizm rekorlara doymuyor! Konaklama gelirleri 28 milyar dolara çıktı KAAN ve GÖKBEY'e talipler Suudi Arabistan yolundalar Başörtüsü düşmanlığı hortladı! AK Parti’den İYİ Parti’ye "hesap sor" çağrısı İran’dan ABD’ye Yeşil ışık: Pezeşkiyan ‘diyalog temel stratejimiz’ dedi Trump'ın ve Elon Musk'un en rezil videosu yayınlandı! Bunlara hala başkan ve iş adamı diyorlar Şehit kardeşine küfreden milletvekili Lütfü Türkkan’a hakaret etti, aracından oldu: Arabam şehidime feda olsun! İşe otobüsle gider gelirim… Somali Cumhurbaşkanı, "Burada İsrail'e yer yok"
Gündem Cami avlusuna geliyorlar sonra “Allah ile kul arasına girilmez” diyorlar! Komik bir açıklama daha Altuğ'dan...
Gündem

Cami avlusuna geliyorlar sonra “Allah ile kul arasına girilmez” diyorlar! Komik bir açıklama daha Altuğ'dan...

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Cami avlusuna geliyorlar sonra "Allah ile kul arasına girilmez" diyorlar! Komik bir açıklama daha Altuğ'dan...

Oyuncu Pınar Altuğ, televizyoncu ve yapımcı Armağan Çağlayan'ın Fatih Ürek'in cenazesi sonrası, "Nasıl ki yurt dışında kiliselere kafanızda şapkayla girilemiyorsa, cami avlusunda da başı açık olunmaz bence" ifadelerini kullanmasına yanıt verdi. Altuğ, "Allah ile kul arasına girilmez. İnsanların acılarını nasıl yaşayacaklarına karışmamak lazım. Ben kendime karıştırmıyorum. Armağan öyle söylemek istemiş. Caminin içine girerken başınızı kapatmalısınız ama avlu için aynı sert kuralların geçerli olduğunu düşünmüyorum" dedi.

Oyuncu Pınar Altuğ, televizyoncu ve yapımcı Armağan Çağlayan'ın Fatih Ürek'in cenazesi sonrası, "Nasıl ki yurt dışında kiliselere kafanızda şapkayla girilemiyorsa, cami avlusunda da başı açık olunmaz bence" ifadelerini kullanmasına yanıt verdi. Altuğ, "Allah ile kul arasına girilmez. İnsanların acılarını nasıl yaşayacaklarına karışmamak lazım. Ben kendime karıştırmıyorum. Armağan öyle söylemek istemiş. Caminin içine girerken başınızı kapatmalısınız ama avlu için aynı sert kuralların geçerli olduğunu düşünmüyorum" dedi.

Fatih Ürek'in cenazesi sonrası başlayan "cenazede başörtüsü kullanma" tartışması sürüyor. Armağan Çağlayan'ın "kutsal mekan" vurgusuna karşılık Pınar Altuğ, "Allah ile kul arasına girilmez, Ben genelde cenazede başını kapatmayanlardanım" dedi.

Armağan Çağlayan, kutsal alanlara girerken o inancın gerektirdiği kurallara uyulması gerektiğini savundu. Çağlayan konuyla ilgili düşüncesini şu ifadelerle dile getirdi:

"Cami avlusuna girerken İslam dininin kuralları neyi gerektiriyorsa, onu yerine getirmeliyiz. Nasıl ki yurt dışında kiliselere kafanızda şapkayla girilemiyorsa, cami avlusunda da başı açık olunmaz bence. Sizin inanışınız farklı olabilir ama içine girdiğimiz kutsal mekandaki diğer inananları rahatsız etmeye kimsenin hakkı yok."

Konuyla ilgili düşünceleri sorulan Pınar Altuğ ise şu ifadeleri kullandı:

"Allah ile kul arasına girilmez. İnsanların acılarını nasıl yaşayacaklarına karışmamak lazım. Ben kendime karıştırmıyorum. Armağan öyle söylemek istemiş. Caminin içine girerken başınızı kapatmalısınız ama avlu için aynı sert kuralların geçerli olduğunu düşünmüyorum. Ben genelde cenazede başını kapatmayanlardanım. Bunu 'inat olsun' diye yapmıyorum. Böyle düşünüyorum. Kapatana da saygım var kapatmayana da..."

 

Pınar Altuğ, Lucca kavgası: Al birini vur ötekine... Aradan sıyrılan 2,5 milyon dolar
Pınar Altuğ, Lucca kavgası: Al birini vur ötekine... Aradan sıyrılan 2,5 milyon dolar

Aktüel

Pınar Altuğ, Lucca kavgası: Al birini vur ötekine... Aradan sıyrılan 2,5 milyon dolar

Armağan Çağlayan bile isyan etti! Camiye saygısızlık yapan Gülben Ergen'e sert eleştiri
Armağan Çağlayan bile isyan etti! Camiye saygısızlık yapan Gülben Ergen'e sert eleştiri

Gündem

Armağan Çağlayan bile isyan etti! Camiye saygısızlık yapan Gülben Ergen'e sert eleştiri

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Neron11

Başörtüsü kişinin seçeneği değildir, Allah kadına kapanmayı emretmiş, isteyen kapansın dememiş, ben şöyle düşünüyorum ben böyle düşünüyorum diye kendi ideolojinizi Allah'ın emriymis gibi esnetemezsiniz ,ister kapanın ister kapanmayin bu sizin sorununuz hesap sizden sorulacak tanı buna inanıyorsanız

Beko

Herkes e nasip olmasın.
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23