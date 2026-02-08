  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Somali Cumhurbaşkanı, "Burada İsrail'e yer yok" İstanbul için korkutan uyarı! Sarsıntı 7 şiddetini bulabilir: Uzman isim o ilçeyi işaret ederek "tehlike büyük" dedi Hamas lideri Halid Meşal’den dünyaya mesaj: Gazze’de savaş durdu, ama zulüm bitmedi Milli ve yerli uçağımız bir kez daha dünya sahnesinde KAAN'a yeni nesil tanıtım Başvurunun cevabı ortaya çıktı! CHP’li başkandan AK Parti’ye katılma girişimi Bu toprakların özüyle kavga ediyorlar! Belediye başkanının kıyafetiyle dalga geçen İP'li ahlaksız tutuklandı Evlat değil cellat! Babasını para yüzünden baltayla katletti! Bir dönem belediye başkanlığı yapmıştı Balistik seramik üretiminde küresel pazarda zirveye oturduk Türkiye’nin zırhı dünya pazarında FETÖ’cüler bin pişman! Perinçek'in çağrısına Gülen'den cevap: Hatalarımızla yüzleşmeye hazırız Sultan Abdülhamid İran’a neden saldırmıştı?
Gündem Domuza çarşaf giydiren müptezele gözaltı
Gündem

Domuza çarşaf giydiren müptezele gözaltı

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Domuza çarşaf giydiren müptezele gözaltı

Muğla’nın Menteşe ilçesinde sosyal medya hesabından kadın çarşafı giydirilmiş domuz görseli paylaşan Onur Kılınç isimli alçak müptezel "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçundan gözaltına alındı.

Muğla’nın Menteşe ilçesinde diyetisyen olduğu belirlenen Onur Kılınç isimli müptezel yapay zeka ile oluşturulmuş, kadın çarşafı giydirilmiş domuz görselini, "Yapay zekanın yaratıcılığı insanın hayal gücünün ötesine geçmeye başladı bence, oturup şöyle bir tablo çizebilsem kendimle gurur duyardım. Çok beğendiğim için paylaşıyorum" notuyla sanal medya hesabından paylaştı.

Paylaşım kısa sürede tepkilere neden olurken, Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında Onur Kılınç, polis ekipleri tarafından Yenice Mahallesi’ndeki evinde ‘halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçu’ndan gözaltına alındı. Evde yapılan aramada 1 dizüstü bilgisayar ile 2 cep telefonuna el konuldu.

Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Onur Kılınç, yurt dışı çıkış yasağı uygulanarak adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

CHP’li belediye başkanı, içkili mekanı dualarla açtı: "Kandaki alkol artacak, Allah utandırmasın"
CHP’li belediye başkanı, içkili mekanı dualarla açtı: “Kandaki alkol artacak, Allah utandırmasın”

Gündem

CHP’li belediye başkanı, içkili mekanı dualarla açtı: “Kandaki alkol artacak, Allah utandırmasın”

FETÖ’cüler bin pişman! Perinçek'in çağrısına Gülen'den cevap: Hatalarımızla yüzleşmeye hazırız
FETÖ’cüler bin pişman! Perinçek'in çağrısına Gülen'den cevap: Hatalarımızla yüzleşmeye hazırız

Gündem

FETÖ’cüler bin pişman! Perinçek'in çağrısına Gülen'den cevap: Hatalarımızla yüzleşmeye hazırız

Bu toprakların özüyle kavga ediyorlar! Belediye başkanının kıyafetiyle dalga geçen İP'li ahlaksız tutuklandı
Bu toprakların özüyle kavga ediyorlar! Belediye başkanının kıyafetiyle dalga geçen İP'li ahlaksız tutuklandı

Gündem

Bu toprakların özüyle kavga ediyorlar! Belediye başkanının kıyafetiyle dalga geçen İP'li ahlaksız tutuklandı

BBP’den Zeynep Güneş’i hedef alan İP’li ahlaksıza sert tepki: Milletle bağını koparmış saygısız..!
BBP’den Zeynep Güneş’i hedef alan İP’li ahlaksıza sert tepki: Milletle bağını koparmış saygısız..!

Gündem

BBP’den Zeynep Güneş’i hedef alan İP’li ahlaksıza sert tepki: Milletle bağını koparmış saygısız..!

Ramazan öncesi fahiş zamma flaş hamle! Tavuk eti ihracatı durduruldu
Ramazan öncesi fahiş zamma flaş hamle! Tavuk eti ihracatı durduruldu

Ekonomi

Ramazan öncesi fahiş zamma flaş hamle! Tavuk eti ihracatı durduruldu

CHP karşı çıkıyor, Bay Kemal 'ne gereği var' diyordu: İstanbul Havalimanı günlük 1447 uçuşla yine Avrupa'nın en yoğun havalimanı oldu
CHP karşı çıkıyor, Bay Kemal 'ne gereği var' diyordu: İstanbul Havalimanı günlük 1447 uçuşla yine Avrupa'nın en yoğun havalimanı oldu

Gündem

CHP karşı çıkıyor, Bay Kemal 'ne gereği var' diyordu: İstanbul Havalimanı günlük 1447 uçuşla yine Avrupa'nın en yoğun havalimanı oldu

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Alp

Fitne çıkarmak adam öldürmekten daha kötü diyor KUR'AN. Bunlara da ona göre ceza verilmelidir. Ah Osmanlı ah... Atalarımız ayakta olsaydı bu ..... bunları yapacak cüreti gösteremezdi. Ne var ki ödül gibi cezayla çıkıyorlar. İdam olmadığı, Allah'ın kurallarını da arkanıza atarsanız. Bunlar da gözümüzün içine baka baka değerlerimizle....

Ali

Bu adamlar zaman zaman böyle zuhur ederler. Birbirlerinden bağımsız gib Ama değiller. Belediye başkanı hanımefendinin giysilerin küfür eden de bu mpyezelde bundan sonr çıkacaktanaynınuerdennkumanda ediliyorlar. Birbirlerini tanımıyor olabilirler ama kumanda merkezleri aynı.
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23