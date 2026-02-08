Domuza çarşaf giydiren müptezele gözaltı
Muğla’nın Menteşe ilçesinde sosyal medya hesabından kadın çarşafı giydirilmiş domuz görseli paylaşan Onur Kılınç isimli alçak müptezel "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçundan gözaltına alındı.
Muğla’nın Menteşe ilçesinde diyetisyen olduğu belirlenen Onur Kılınç isimli müptezel yapay zeka ile oluşturulmuş, kadın çarşafı giydirilmiş domuz görselini, "Yapay zekanın yaratıcılığı insanın hayal gücünün ötesine geçmeye başladı bence, oturup şöyle bir tablo çizebilsem kendimle gurur duyardım. Çok beğendiğim için paylaşıyorum" notuyla sanal medya hesabından paylaştı.
Paylaşım kısa sürede tepkilere neden olurken, Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında Onur Kılınç, polis ekipleri tarafından Yenice Mahallesi’ndeki evinde ‘halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçu’ndan gözaltına alındı. Evde yapılan aramada 1 dizüstü bilgisayar ile 2 cep telefonuna el konuldu.
Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Onur Kılınç, yurt dışı çıkış yasağı uygulanarak adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.
