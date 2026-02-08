Zagreb’de altın gururu! Milli güreşçi Yüksel Sarıçiçek zirveye çıktı

  • İSTANBUL
Hırvatistan’da düzenlenen Zagreb Açık Güreş Turnuvası’nda mindere çıkan milli sporcu Yüksel Sarıçiçek, zorlu rakiplerini geride bırakarak altın madalyaya uzandı.

Hırvatistan’ın başkenti Zagreb’de gerçekleştirilen ranking serisi turnuvasında erkekler grekoromen stil 82 kiloda mücadele eden Yüksel Sarıçiçek, turnuva boyunca sergilediği performansla dikkat çekti.

 

Altın madalyanın sahibi oldu

Türkiye Güreş Federasyonunun açıklamasına göre Yüksel Sarıçiçek, başkent Zagreb'de gerçekleştirilen ranking serisi turnuvasında erkekler grekoromen stil 82 kiloda mindere çıktı.

 

Milli güreşçi, ilk turda ABD'li Jesse Alexander Porter'ı 9-0 teknik üstünlükle mağlup etti. İkinci turda Ukraynalı Mykyta Politaev'i 4-0 yenen Yüksel Sarıçiçek, çeyrek finalde ev sahibi Hırvat Filip Sacic'i 3-2'lik skorla geçerek yarı finale yükseldi.

 

Yüksel Sarıçiçek, yarı finalde Kazakistanlı İbragim Magomadov'u 4-3 yenerek adını finale yazdırdı. Finalde Moldovalı Mihail Bradu ile karşılaşan milli sporcu, rakibini 5-0 mağlup ederek altın madalyanın sahibi oldu.

 

Ömer Halis Recep'ten bronz madalya

Organizasyonda erkekler grekoromen stil 55 kiloda mindere çıkan Ömer Halis Recep ise bronz madalya mücadelesinde Kazakistan'dan Arsen Zhuma ile karşılaştı.

Rakibini mağlup eden Ömer Halis Recep, üçüncü oldu.

