Ağzını her açtığında taksiye zam isteyen Eyüp Aksu kaybetti! Taksicilerin yeni başkanı İsmet Dalcı oldu
İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanlığı’nı (İTEO) İsmet Dalcı kazandı. Böylece uzun yıllardır devam eden Eyüp Aksu dönemi sona ermiş oldu. Her 3 ayda bir taksilere zam istemesiyle Türkiye’nin tanıdığı Aksu seçimli genel kurulda ibra da edilmedi.
İstanbul’daki ulaşımın ana unsurlarından olan taksicileri temsil eden İstanbul Taksiciler Esnaf Odası’nın başkanlık seçimleri bugün Haliç Kongre Merkezi’nde gerçekleştirildi.
Yapılan seçime İsmet Dalcı, Davut Hanoğlu ve iki dönemdir başkan olan ve yeniden aday olan Eyüp Aksu katıldı.
Yaklaşık 20 bin plaka sahibini ilgilendiren seçimi İsmet Dalcı kazandı.
Eyüp Aksu yönetimi ise ibra edilmedi.
Taksi plakası sahiplerinin oylarıyla seçilen İsmet Dalcı, plakaların değerinin artacağını savunuyordu.
