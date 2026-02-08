  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Trump'ın ve Elon Musk'un en rezil videosu yayınlandı! Bunlara hala başkan ve iş adamı diyorlar Şehit kardeşine küfreden milletvekili Lütfü Türkkan’a hakaret etti, aracından oldu: Arabam şehidime feda olsun! İşe otobüsle gider gelirim… Somali Cumhurbaşkanı, "Burada İsrail'e yer yok" İstanbul için korkutan uyarı! Sarsıntı 7 şiddetini bulabilir: Uzman isim o ilçeyi işaret ederek "tehlike büyük" dedi Hamas lideri Halid Meşal’den dünyaya mesaj: Gazze’de savaş durdu, ama zulüm bitmedi Milli ve yerli uçağımız bir kez daha dünya sahnesinde KAAN'a yeni nesil tanıtım Başvurunun cevabı ortaya çıktı! CHP’li başkandan AK Parti’ye katılma girişimi Bu toprakların özüyle kavga ediyorlar! Belediye başkanının kıyafetiyle dalga geçen İP'li ahlaksız tutuklandı Evlat değil cellat! Babasını para yüzünden baltayla katletti! Bir dönem belediye başkanlığı yapmıştı Balistik seramik üretiminde küresel pazarda zirveye oturduk Türkiye’nin zırhı dünya pazarında
Gündem Ağzını her açtığında taksiye zam isteyen Eyüp Aksu kaybetti! Taksicilerin yeni başkanı İsmet Dalcı oldu
Gündem

Ağzını her açtığında taksiye zam isteyen Eyüp Aksu kaybetti! Taksicilerin yeni başkanı İsmet Dalcı oldu

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Ağzını her açtığında taksiye zam isteyen Eyüp Aksu kaybetti! Taksicilerin yeni başkanı İsmet Dalcı oldu

İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanlığı’nı (İTEO) İsmet Dalcı kazandı. Böylece uzun yıllardır devam eden Eyüp Aksu dönemi sona ermiş oldu. Her 3 ayda bir taksilere zam istemesiyle Türkiye’nin tanıdığı Aksu seçimli genel kurulda ibra da edilmedi.

İstanbul’daki ulaşımın ana unsurlarından olan taksicileri temsil eden İstanbul Taksiciler Esnaf Odası’nın başkanlık seçimleri bugün Haliç Kongre Merkezi’nde gerçekleştirildi.

Yapılan seçime İsmet Dalcı, Davut Hanoğlu ve iki dönemdir başkan olan ve yeniden aday olan Eyüp Aksu katıldı.

Yaklaşık 20 bin plaka sahibini ilgilendiren seçimi İsmet Dalcı kazandı.

Eyüp Aksu yönetimi ise ibra edilmedi.

Taksi plakası sahiplerinin oylarıyla seçilen İsmet Dalcı, plakaların değerinin artacağını savunuyordu.

Tesettürle dalga geçmişti! Ahlaksız Murat Övüç için hesap vakti
Tesettürle dalga geçmişti! Ahlaksız Murat Övüç için hesap vakti

Gündem

Tesettürle dalga geçmişti! Ahlaksız Murat Övüç için hesap vakti

Bu toprakların özüyle kavga ediyorlar! Belediye başkanının kıyafetiyle dalga geçen İP'li ahlaksız tutuklandı
Bu toprakların özüyle kavga ediyorlar! Belediye başkanının kıyafetiyle dalga geçen İP'li ahlaksız tutuklandı

Gündem

Bu toprakların özüyle kavga ediyorlar! Belediye başkanının kıyafetiyle dalga geçen İP'li ahlaksız tutuklandı

Ramazan öncesi fahiş zamma flaş hamle! Tavuk eti ihracatı durduruldu
Ramazan öncesi fahiş zamma flaş hamle! Tavuk eti ihracatı durduruldu

Ekonomi

Ramazan öncesi fahiş zamma flaş hamle! Tavuk eti ihracatı durduruldu

Domuza çarşaf giydiren müptezele gözaltı
Domuza çarşaf giydiren müptezele gözaltı

Gündem

Domuza çarşaf giydiren müptezele gözaltı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23