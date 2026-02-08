Suç makinesi çocuklara neşter: Bakan Tunç açıkladı: Yasalar değişiyor!

İstanbul'da katıldığı mevlit programı sonrası önemli açıklamalarda bulunan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, çocukların suça sürüklenmesini önlemek ve caydırıcılığı artırmak adına kapsamlı bir mevzuat değişikliğine gidileceğini duyurdu. Bakan Tunç, özellikle kasten öldürme gibi ağır suçlarda çocuğun geçmişteki suç kaydı ve olay bazındaki durumunun değerlendirileceği bir sistem üzerinde çalıştıklarını, Meclis'te tüm partilerin bu konuda mutabık kaldığını belirtti.

Bakan Tunç İstanbul'da açıklamalarda bulunuyor. Bakan Tunç "suça sürüklenen çocuklar"a ilişkin "Son cinayetler sorunu ülkenin gündemine getirdi. Çocukları suça sürükleyen nedenler belirlenmeli. Mevzuatımızı yeniden değerlendirme ihtiyacı var. Meclis'te yasal düzenlemeler gündeme gelecek" dedi.

Bakan Tunç, Sultanahmet Camisi'nde Mattia Ahmet Minguzzi için düzenlenen mevlit programı sonrası açıklamalarda bulundu.

Siyasi partiler arasında bir mutabakata varıldığını belirten Tunç, “Özellikle çocukları suça sürükleyen nedenlerin belirlenmesi ve alınması gereken tedbirler etraflıca bir soruşturma yapılması ve sonucuna göre bir kanun değişikliği düşüncesi hasıl oldu meclisimizde” ifadesini kullandı.

Tunç, taslakta hakimlere takdir hakkının bulunduğunu da belirterek önümüzdeki günlerde Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) çatısı altında yasal düzenlemenin gündeme geleceğini sözlerine ekledi.

"KOMİSYON ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRÜYOR"

Tunç’un açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

“18 yaşından küçüklerin cezalandırılmasıyla ilgili düzenleme Türk Ceza Kanunu’nun 31’inci maddesinde açıklanmış olan hususlar.

Geldiğimiz noktada hem caydırıcılığı sağlamak anlamında bir ihtiyaç olduğu açık.

Biz Adalet Bakanlığı olarak hazırladığımız taslakta, kasten öldürme suçlarında, suçun işleniş şekli, yine çocuğun suç işleme eğilimi, geçmişteki suç kaydı, sabıka kaydı gibi durumlar göz önünde bulundurularak her dosya ve her olay bazında hakimleri bir takdir yetkisi olması düşüncesiyle bir taslak çalışmasında bulunmuştuk.

Meclis grubumuz bunu değerlendirdi. Bu değerlendirme sonucunda diğer siyasi partilerle görüşüldü. Bir mutabakata varıldı. Özellikle çocukları suça sürükleyen nedenlerin belirlenmesi ve alınması gereken tedbirler etraflıca bir soruşturma yapılması ve sonucuna göre bir kanun değişikliği düşüncesi hasıl oldu meclisimizde

Bu komisyon çalışmalarını sürdürüyor. Komisyonun düzenlemelerinin ardından yasa değişikliği gündeme gelecektir.

"GEREKLİ YASAL DÜZENLEMELER GÜNDEME GELECEKTİR"

Atlas Çağlayan’ın ailesiyle de konuştum. Soruşturma devam ediyor, biz de takip ediyoruz.

Ahmet Minguzzi’nin ailesine de sosyal medya üzerinden tehdit edilmişti. Bu soruşturma kapsamında toplam 4 kişi ceza aldı. Bu konuda bizim hassasiyetimiz son derece büyük. Bu konudaki kararlılığımız tam.

Çocukların korunmasıyla ilgili olarak Türkiye’de 2005 yılında yürürlüğe girmişti. Anayasal ve yasal düzenlemelerin uygulamaya yansıtılması noktasındaki hassasiyetimizi takip ediyoruz. Bir evladını kaybetmiş annenin hassasiyetini anlıyoruz. Gerekli çalışmaların yapılması konusundaki çalışmaları sürdürüyoruz.

Komisyon çalışmalarının ışığında gerekli yasal düzenlemeler gündeme gelecektir.”