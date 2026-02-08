  • İSTANBUL
Aptamil bebek mamaları toplatılıyor! Tarım Bakanlığı: Tüketmeyin
Gündem

Aptamil bebek mamaları toplatılıyor! Tarım Bakanlığı: Tüketmeyin

Katliamcı İsrail’e verdiği destek nedeniyle boykot listesinde yer alan Nestlé markasına ait olan bazı SMA ürünlerinin ardından şimdi de Danone’nin Aptamil mamaları piyasadan toplatılıyor. Tarım ve Orman Bakanlığı, geri çağırma kapsamındaki ürünlerin kesinlikle tüketilmemesi ve alınan yere iade edilmesi uyarısı yayınladı.

Siyonist destekçisi Nestlé'nin SMA markasına ait bazı bebek maması ve devam sütü ürünleri cereulide toksini şüphesiyle 50'den fazla ülkede geri çağrıldı. Yaşanan gelişmelerin ardından bu kez de Danone'ye ait Aptamil First Infant Formula ürünlerinin belirli bir serisinde cereulide toksini tespit edildi. Ürün Bakanlık tarafından piyasadan toplatılıyor.

ALDIĞINIZ YERE İADE EDİN

Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda Kontrol Genel Müdürlüğü ise yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "Uluslararası hızlı alarm sistemleri INFOSAN ve RASFF (Gıda ve Yemler için Hızlı Alarm Sistemi) bakanlığımız tarafından yakından takip edilmektedir. Hızlı alarm bildirimleri sonrasında, bebek ve devam formüllerinin ithalatında tedbirler artırılmıştır. Bildirimlere konu üreticilerden gelen ürünler için tüm partilere ait akredite laboratuvar analiz raporlarının sunulması zorunlu hale getirilmiştir."

"Bu şartlar sağlanmadan ürünlerin ülkeye girişine izin verilmemektedir. İthalatçı firmalar tarafından piyasaya arz edilmiş ürünlerin bakanlığımız bilgisi dahilinde geri çağırma süreçleri başlatılmıştır. Geri çağrılan ürünlerin tüketilmemesi ve satın alınan yerlere iade edilmesi önemle rica olunur."

