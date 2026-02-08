  • İSTANBUL
Gündem BBP’den Zeynep Güneş’i hedef alan İP’li ahlaksıza sert tepki: Milletle bağını koparmış saygısız..!
BBP’den Zeynep Güneş’i hedef alan İP’li ahlaksıza sert tepki: Milletle bağını koparmış saygısız..!

Büyük Birlik Partisi (BBP), Eskişehir'in Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş'i alçak sözlerle hedef alan ve ardından Erzurum'da yakalanarak tutuklanan İYİ Parti kurucularından Mehmet Emin Korkmaz’ın sosyal medya paylaşımına sert tepki gösterdi.

BBP'den yapılan açıklamada, Güneş'in yerel kıyafeti üzerinden yapılan saldırının yalnızca bir belediye başkanına değil, Anadolu kadınına, emeğe, geleneğe ve kültüre yönelik açık bir saygısızlık olduğu belirtildi.

Bir kadına kıyafeti üzerinden hakaret edilmesinin ve Anadolu'nun yüzyıllardır taşıdığı şalvarın "cahillik" olarak nitelendirilmesinin siyasetle bağdaşmadığı vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi: "Anadolu kadınının kıyafetini küçümseyen ve cehaletle eşitleyen anlayış milletle bağını koparmış, kendisini halkın üstünde gören kibirli bir zihniyetin ürünüdür. Siyaset kimlik, kıyafet ve köken üzerinden hakaret etme yeri değildir. Bu dili kullananlar önce demokrasiye sonra millete saygıyı öğrenmek zorundadır. Anadolu kadını tarlada, evde, belediyede, Meclis'te, bu ülkenin her alanında vardır. Büyük Birlik, toplumu ayrıştıran ve kadını hedef alan bu dili reddediyor, milletin değerleriyle kavga eden değil, milletle birlikte yürüyen bir siyaseti savunuyor."

