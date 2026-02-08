28 Şubat kalıntısı İP'li tutuklandı! Tepkiler çığ gibiydi Ahlaksız Erzurum’da yakalandı

İYİ Parti kurucu üyelerinden Mehmet Emin Korkmaz, sosyal medya hesabından AK Partili Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş'i başörtüsü ve kıyafeti üzerinden hedef aldı.

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformunda "MEKorkmazTR" rumuzlu sosyal medya kullanıcısının, Mihalgazi Belediye Başkanı Güneş aleyhine yaptığı paylaşım nedeniyle şüpheli hakkında, "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçundan resen soruşturma başlatıldı.

Başsavcılığın talimatı üzerine, İl Emniyet Müdürlüğünce yapılan araştırma ve çalışma neticesinde İYİ Partili Mehmet Emin Korkmaz gözaltına alındı.

ERZURUM'DA YAKALANDI

Erzurum'da gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Üniversite öğrencisi olduğu öğrenilen zanlının adliyedeki işlemleri sürüyor.

"SORUŞTURMA TİTİZLİKLE SÜRDÜRÜLMEKTEDİR"

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Eskişehir Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Akgün'e yönelik sosyal medya üzerinden yapılan ve suç unsuru taşıyan paylaşımlar hakkında Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından resen soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Bakan Tunç, Türk Ceza Kanunu'nun 216. maddesi kapsamında "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan yürütülen soruşturma çerçevesinde şüphelinin gözaltına alındığını ve adli sürecin titizlikle sürdürüldüğünü belirtti.

Tunç açıklamasında, bir kadını kılık kıyafeti, inancı ve yaşam tarzı üzerinden hedef alan; onurunu ve kişiliğini aşağılamaya yönelik ifadelerin açık bir nefret dili olduğuna dikkat çekerek, "Bu çirkin ve ayrımcı söylemler asla kabul edilemez. Seçilmiş bir kamu görevlisine ve milli iradeye yönelen bu tür saldırılar, hukuk ve vicdan önünde mutlaka karşılığını bulacaktır" ifadelerini kullandı.

AK PARTİ SÖZCÜSÜ ÖMER ÇELİK: LANETLİYORUZ

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Eskişehir Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Akgün'e yönelik sosyal medyada kullanılan nefret diline sert tepki gösterdi. Çelik, paylaşımında hem Başkan Akgün'e destek mesajı verdi hem de sorumluların hukuk önünde hesap vereceğini vurguladı.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Çelik, "Eskişehir Mihalgazi Belediye Başkanımız Sayın Zeynep Akgün'e en içten selamlarımızı gönderiyoruz" ifadelerini kullandı. Başkan Akgün'e yönelik "zehirli dili" kınayan toplumun her kesiminden vatandaşlara teşekkür eden Çelik, özellikle kadınların nefret diline karşı gösterdiği ortak hassasiyetin son derece kıymetli olduğunu belirtti.

Çelik açıklamasında, "Değerli başkanımıza dönük nefret söylemini lanetliyoruz. Nefret siyaseti ile mücadele etmeye devam edeceğiz" ifadelerine yer verdi. Nefret söylemiyle saldırıda bulunan odaklara karşı hukuk zemininde de gereken adımların atılacağını vurgulayan Çelik, bu sürecin takipçisi olacaklarını kaydetti.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, açıklamasının sonunda İYİ Parti'ye de çağrıda bulunarak, söz konusu nefret odağına karşı gerekli adımların atılmasını beklediklerini ifade etti.

AK PARTİ'DEN TEPKİ: BU ELEŞTİRİ DEĞİL AHLAKSIZLIK

Korkmaz'ın sözlerine tepki gösteren AK Parti MKYK Üyesi - Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu, "Mihalgazi Belediye Başkanımız Zeynep Güneş üzerinden kadınlara, inançlara ve milletimizin değerlerine saldırmayı siyaset sanan bu zavallı zihniyet; asıl derdinin hizmet değil, nefret ve aşağılama olduğunu bir kez daha açık etmiştir. Bir kadının başörtüsüyle, kıyafetiyle ve yaşam biçimiyle alay etmek; eleştiri değil, ahlaksızlıktır. Siyaset değil, karakter yoksunluğudur. Sizin rahatsız olduğunuz şey Zeynep Güneş değil; milletin içinden çıkan, alnı açık, başı dik kadınlardır. Bu ülkeyi sizin diliniz değil, sizin hor gördükleriniz ayakta tutuyor. Ve bilin ki; milletin değerlerine dil uzatan herkes, er ya da geç o dilin altında kalır..!" dedi.

BAKAN GÖKTAŞ'TAN AÇIKLAMA

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Üç dönemdir milletimizin oylarıyla seçilen Mihalgazi Belediye Başkanımız Sayın Zeynep Güneş'i hedef alarak yapılan bu ahlaksız saldırı yalnızca bir belediye başkanına değil, emeğiyle ayakta duran, çalışan, üreten, ülkemize değer katan milyonlarca kadına ve doğrudan milletimizin iradesine yönelmiş açık bir saygısızlıktır. Kadınlara yönelen bu hadsiz ve kendini bilmez zihniyeti asla kabul etmeyeceğiz, normalleştirmeyeceğiz. Sadece kişisel bir saldırı değil, aynı zamanda suç teşkil eden bu eylem için başlatılan hukuki sürece müdahil olacağız."

TEPKİ GÖSTEREN SİYASİ PARTİLERE TEŞEKKÜR MESAJI

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Eskişehir'in Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş'i hedef alan nefret söylemine karşı açıklamalarda bulunan siyasi parti temsilcilerine teşekkür ederek, "Bu ortak hassasiyet, nefret söylemine karşı ülkemizin büyük bir değeridir." ifadesini kullandı.

Çelik, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, Eskişehir Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş'i hedef alan nefret söylemine karşı, farklı siyasi partilerin temsilcilerinin çok değerli açıklamalar yaptıklarını belirtti.

Siyasi parti temsilcilerine teşekkür eden Çelik, "Bu ortak hassasiyet, nefret söylemine karşı ülkemizin büyük bir değeridir." ifadesini kullandı.