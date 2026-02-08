  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Somali Cumhurbaşkanı, "Burada İsrail'e yer yok" İstanbul için korkutan uyarı! Sarsıntı 7 şiddetini bulabilir: Uzman isim o ilçeyi işaret ederek "tehlike büyük" dedi Hamas lideri Halid Meşal’den dünyaya mesaj: Gazze’de savaş durdu, ama zulüm bitmedi Milli ve yerli uçağımız bir kez daha dünya sahnesinde KAAN'a yeni nesil tanıtım Başvurunun cevabı ortaya çıktı! CHP’li başkandan AK Parti’ye katılma girişimi Bu toprakların özüyle kavga ediyorlar! Belediye başkanının kıyafetiyle dalga geçen İP'li ahlaksız tutuklandı Evlat değil cellat! Babasını para yüzünden baltayla katletti! Bir dönem belediye başkanlığı yapmıştı Balistik seramik üretiminde küresel pazarda zirveye oturduk Türkiye’nin zırhı dünya pazarında FETÖ’cüler bin pişman! Perinçek'in çağrısına Gülen'den cevap: Hatalarımızla yüzleşmeye hazırız Sultan Abdülhamid İran’a neden saldırmıştı?
Gündem Alman damat Türk bayrağına DEM’lilerden daha saygılı çıktı
Gündem

Alman damat Türk bayrağına DEM’lilerden daha saygılı çıktı

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Alman damat Türk bayrağına DEM’lilerden daha saygılı çıktı

Eğitim sırasında tanıştığı Türk kızıyla nişanlanan Alman damadın Türk bayrağı hassasiyeti gönülleri fethetti. Alman damadın Türk bayrağına gösterdiği saygının DEM’lilerden daha fazla olması ironik bulundu.

Erasmus programı kapsamında yurt dışında bulunduğu sırada Alman vatandaşı Christian Peter Brook ile tanışan Kayseri Abdullah Gül Üniversitesi Endüstri Mühendisliği öğrencisi Sedanur Gülhan, Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde düzenlenen törenle nişanlandı. Çift, Türk bayrağına yönelik provokoasyonlara tepki göstermek amacıyla Türk bayrağı temalı tören düzenledi. Davetliler girişte Türk bayrakları ile karşıladı.

BAYRAĞA SAYGI ONURDUR

Konseptin hazırlanma sürecinde damat tarafının da bilgilendirildiği, Christian Peter Brook’un ailesinin tüm ülke bayraklarının saygıyı hak ettiği görüşünü paylaştığı öğrenildi. Çiftin nişan merasiminde "bayrağa saygı onurdur" mesajını vermeyi tercih ettiklerini belirtti. Temmuz ayında dünyaevine girmeyi planlayan çift, katılımlarından dolayı davetlilere teşekkür etti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23