Galatasaray'dan gövde gösterisi

Çaykur Rizespor 0 - 3 Galatasaray

90' Maç sona erdi.

90' Maçın sonuna 3 dakika süre ilave edildi.

85' Oyuncu Değişikliği: Qazim Laci - Muhamed Buljubasic

84' Oyuncu Değişikliği: Barış Alper Yılmaz - Yáser Asprilla

83' Top aniden ceza sahası yayında Mauro Icardi'nin önünde kaldı. Sert bir şut çekti. Ancak top üst direkten çarpıp oyun alanına geri döndü.

81' Oyuncu Değişikliği: Abdülkerim Bardakcı - Wilfried Singo

81' Oyuncu Değişikliği: Lucas Torreira - Mauro Icardi

75' Oyuncu Değişikliği: Casper Højer - Altin Zeqiri

75' Oyuncu Değişikliği: Taylan Antalyalı - Giannis Papanikolaou

75' Oyuncu Değişikliği: Ali Sowe - Frantzdy Pierrot

74' Oyuncu Değişikliği: Yunus Akgün - İlkay Gündoğan

74' Oyuncu Değişikliği: Noa Lang - Sacha Boey

73' GOL! Noa Lang sol kanattan içeri kat ederek topu taşıdı ve Victor Osimhen'e pasladı. Osimhen, son derece dar bir açıdan Çaykur Rizespor kalecisinden sıyrılıp topu ağlara gönderdi. Fark 3'e çıktı.

71' Lucas Torreira'nın bir sakatlığı var. Tekrar yerde kaldı. Galatasaray sağlık ekibi sahada.

69' Olawoyin yerine oyuna giren Mebude sağ kanatta topla buluşup yerden içeri çevirdi. Abdülkerim güçlükle dokunabildi.

63' Oyuncu Değişikliği: Ibrahim Olawoyin - Adedire Mebude

62' GOL! Yunus Akgün'ün ön alanda yaptığı presle başlayan atakta, Barış Alper Yılmaz sağ kanattan topu içeri ortaladı. Yunus Akgün kale önünde uçarak yaptığı kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi. Galatasaray 2-0 önde.

62' İnceleme sona erdi. Ali Sowe'un ofsaytta olduğu belirtildi. Böylece Çaykur Rizespor'un golü geçersiz sayıldı.

61' Çaykur Rizespor'da Taha'nın pasında Ali Sowe topu ağlara gönderdi. Ancak yan hakem, "ofsayt" bayrağını kaldırdı ve gol iptal edildi. Pozisyon inceleniyor.

59' Yunus'un derinlemesine pasında Osimhen kaleciyle karşı karşıya kaldı. Aşırtma vuruş da yaptı. Ancak top auta çıktı. Galatasaray farkı 2'ye çıkarmaya çok yaklaştı.

54' Olawoyin sağ kanattan içeri falsolu bir top yolladı. Uğurcan Çakır hata yapmadan tek hamlede meşin yuvarlağını kontrol etti.

52' Galatasaray. Çaykur Rizespor ceza sahasında etkili oldu. Lang, sol köşede Jakobs'la paslaştı. Jakobs, ceza sahasında yayında, müsait pozisyondaki Sara ile oynadı. Sara kaleyi cepheden gören bir noktadan plase şut çıkardı. Top sağ direğin yanından auta çıktı.

50' Sağ kanatta topla buluşan Victor Osimhen, rakip takım oyuncusu Mithat'ı geçmeye çalışırken yerde kaldı. Hakem faulü işaret ederken, taraflar arasında kısa bir gerilim yaşandı. Galatasaray serbest vuruş kullanacak.

48' Sol çaprazdan topla buluşan Lang, sağ ayağıyla uzak direğe kesme bir vuruş yaptı, top direkten döndü.

46' Maçın ikinci yarısı başladı.

Devre Arası: Maçta ilk yarı sona erdi.

43' Yapılan VAR incelemesinin ardından hakem Ozan Ergün'e pozisyonu izleme tavsiyesi gelmedi. Oyun devam ediyor.

42' Rizespor'da Laci'nin ceza sahası dışından kaleye gönderdiği şutta top top Lucas Torreira'ya çarparak yön değiştirdi. Bu pozisyon sonrası Rizesporlu oyuncular penaltı bekledi.

38' Rizespor'da sol kanattan aldığı topla merkeze doğru ilerleyen Mihaila'nın ceza sahası yayının gerisinden sol ayağının üstüyle yaptığı vuruşta top, Torreira'dan geri geldi.

32' Galatasaray'da Osimhen ceza sahasının sağ çaprazından sert vurdu. Top yan ağlarda kaldı.

28' Galatasaray gole yaklaştı. Osimhen, Rizespor ceza sahasın topu kafayla önüne almak isterken savunma araya girdi. Yükseklik kazanan topa Sallai ceza sahasında röveşata denedi. Direk dibinde Rizesporlu Taha'ya çarpan top dışarı gitti.

22' KAÇTI! Kaleci Uğurcan'ın pas hatasında savunmayı eksik yakalayan Rizespor'da Ali Sowe, Davinson'dan sıyrıldıktan sonra kaleciyle karşı karşıya pozisyonda Uğurcan'ı geçemedi.

21' Rizespor etkili geldi. Sol kanattan ceza sahasına yapılan ortada Ali Sowe'un kafa vuruşunda top üsten az farkla dışarı gitti.

19' GOL! Galatasaray, Barış Alper'in kafa golüyle Rize'de 1-0 öne geçti.

14' Rizespor, Galatasaray kalesine hızlı hücum denedi. Kale sahasının dışında topu alan Laci, bekletmeden şutunu çekti. Top Uğurcan'da kaldı.

12' Galatasaray bu bölümde etkili. Barış Alper'in ceza sahasında içeri çevirdiği topu Samet karşıladı. Osimhen dönen topa ıska geçti. Boşta kalan topa daha Sonra kale sahasının solunda Noa Lang vurdu. Kaleci Fofana gole izin vermedi.

10' DİREK! Galatasaray gole yaklaştı. Rizespor savunmasının uzaklaştıramadığı topu ceza sahası dışında kontrol eden Sara, sol çaprazdan sert vurdu. Meşin yuvarlak üst direğe çarparak dışarı çıktı.

9' Sol kanatta Sara'nın kullandığı köşe vuruşunda kale sahasında Davinson'un kafa vuruşu kaleci Fofana'da kaldı.

8' Sol kanattan hücuma destek veren Jakobs, ceza sahasına girdikten sonra ortasını yapmak istedi. Savunma araya girdi.

4' Rakip yarı alanda sol kanatta topla buluşan Mihaila, ceza sahasına sarkan Ali Sowe'u topla buluşturmak istedi fakat pasın şiddetini ayarlayamadı.

2' Sarı Kart - Ibrahim Olawoyin

1' Maçta ilk düdük çaldı.

11'LER

Çaykur Rizespor: Fofana, Taha, Samet, Attila, Hojer, Mithat, Taylan, Olowoyin, Laçi, Mihaila, Ali Sowe.

Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Sara, Barış Alper, Yunus, Lang, Osimhen.