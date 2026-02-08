Korku dolu anlar! Yolcu treni kayaya çarpıp raydan çıktı
Balıkesir Savaştepe'de demir yolu hattına düşen kaya parçası, Bandırma-İzmir seferini yapan yolcu treninin lokomotifini raydan çıkardı.
Balıkesir’de seyir halindeki yolcu treninde bulunanlar korku dolu anlar yaşadı. Balıkesir'in Savaştepe ilçesi Soğucak Mahallesi yakınlarında demir yolu hattının üzerine büyük kaya parçası düştü. Bu sırada Bandırma-İzmir seferini yapan 6 Eylül Ekspresi'nin lokomotifi, kaya parçası nedeniyle raydan çıktı.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda jandarma, AFAD ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.
Trenin yaklaşık 150 yolcusu, bölgeye sevk edilen otobüslerle nakledildi.
Lokomotifin en yakın istasyona çekilmesi için çalışma başlatıldı.