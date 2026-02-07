  • İSTANBUL
Gündem Epstein Bataklığında Korkunç İtiraflar! ‘Babam ve arkadaşları özel bölgelerime vuruyorlar’
Epstein Bataklığında Korkunç İtiraflar! ‘Babam ve arkadaşları özel bölgelerime vuruyorlar’

Giriş Tarihi:

Dünya gündemini sarsan Epstein skandalı, her geçen gün yeni bir vahşeti gün yüzüne çıkarıyor. Kirli ellerin ve sapkın zihniyetlerin kurbanı olan masum yavruların çığlıkları, medeniyet maskesi takmış Batı’nın gerçek yüzünü bir kez daha deşifre ediyor.

Küresel sermaye ve sapkın lobilerin kurduğu bu iğrenç sistem, masumiyetin kalesi olan çocukları hedef almaya devam ediyor. Sosyal medyada infial yaratan görüntülerde, küçücük bir çocuğun yaşadığı dehşet dolu anları anlatması, insanlığın bittiği noktayı gözler önüne serdi.

 

"Babama Babam Demeye Bin Şahit Lazım!"

O karanlık partilerde yaşananları anlatan mağdur çocuk, babası ve çevresindeki sözde "saygın" kişilerin maskesini indirdi. Küçük çocuğun titreyen sesiyle kurduğu şu cümleler, vicdanları dağladı:

"Babam bebekleri öldürüyor ve etlerini yiyor... Partinin sonunda bana dokunuyorlar, özel bölgelerime vuruyorlar. Acı içinde ağladığımda ise beni susturmaya çalışıyorlar."

 

 

Sözde Eğitimciler ve Aileler Bu Sapkınlığın Ortağı!

Sadece üst düzey isimlerin değil, toplumun temel taşı olması gereken öğretmenlerin ve ailelerin de bu kirli ağın bir parçası olduğu ortaya çıktı. Mağdur yavru, kendisine zarar verenlerin sadece yabancılar olmadığını şu sözlerle ifade etti:

  • "Babam, öğretmenler, babamın arkadaşları... Hepsi bana çok kötü davranıyor."
  • "Beni darp ediyorlar, her türlü kötülüğü yapıyorlar."

 

Batı'nın Ahlaki Çöküşü: Veganlık Maskesi Altında Vahşet

Küçük çocuğun kendisini "vegan" olarak tanımlaması ve çevresindeki yetişkinlerin sergilediği hayvanca tutumlar, Batı'daki ahlaki çürümenin boyutlarını da ortaya koyuyor. Modernlik ve özgürlük adı altında pazarlanan bu sapkın hayatların, aslında birer suç makinesine dönüştüğü açıkça görülüyor.

ABD merkezli bu sapkınlık ağının, Türkiye gibi aile yapısının güçlü olduğu coğrafyalara da sızmaya çalıştığına dikkat çeken uzmanlar; "Bu sadece bir magazin haberi değil, insanlığa karşı işlenmiş bir suçtur. Çocuklarımızı bu küresel çetelerden korumak en büyük vazifemizdir," diyerek uyarıda bulunuyor.

