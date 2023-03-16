Petrol fiyatları çakıldı! Gözler akaryakıt fiyatlarında

Brent petrol fiyatı yüzde 7,22 düşüşle 71,67 dolar seviyesine geriledi. Bu gece yarasından itibaren motorin grubunda 71 kuruşluk indirim gerçekleşirken, benzin fiyatıyla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.

Akaryakıtta indirim beklentisi

Petroldeki sert düşüşün ardından akaryakıt fiyatlarıyla ilgili yeni indirim kararları bekleniyor.

İstanbul'da motorin litre fiyatı 20,88 liradan satılıyor.

Benzinin litresi ise ortalama 20,48 liradan satılıyor.





OPEC artış olacağı fikrinde

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC), bu yıl için küresel petrol talebine yönelik artış öngörüsünü sabit tuttu.

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OPEC'in aylık petrol piyasası raporuna göre, küresel petrol talebinin bu yıl geçen yıla kıyasla günlük 2 milyon 320 varil artarak 101 milyon 900 bin varile ulaşması bekleniyor. Talebin OECD bölgesinde geçen yıla göre günlük 230 bin varil artarak 46 milyon 230 bin varil, OECD dışı ülkelerde ise günlük 2 milyon 90 bin varil artarak 55 milyon 670 bin varil olacağı hesaplanıyor.

OECD bölgesi petrol talebi artış öngörüsü, OECD Amerika ve OECD Avrupa'da ekonomik aktivitede beklenen yavaşlama nedeniyle yılın birinci ve ikinci çeyreği için aşağı yönlü revize edildi.

Rapora göre, küresel petrol arz şubatta bir önceki aya göre günlük 600 bin varil artışla yaklaşık 101 milyon 900 bin varile yükseldi ve geçen yılki seviyenin 2 milyon 800 bin varil üzerinde gerçekleşti. Grubun günlük ham petrol üretimi ise şubatta bir önceki aya kıyasla 117 bin varil artarak yaklaşık 28 milyon 920 bin varil oldu. Böylece, OPEC'in küresel petrol üretimindeki payı yüzde 28,4 olarak kayıtlara geçti.

Bu dönemde, OPEC içinde ham petrol üretimi en çok Nijerya'da arttı. Angola ise ham petrol üretiminin en fazla gerilediği ülke oldu. Günlük üretim, şubatta önceki aya göre Nijerya'da 72 bin varil artarken, Angola'da 52 bin varil geriledi. Aynı dönemde, OPEC dışı ülkelerde günlük petrol üretimi ise 500 bin varil artarak yaklaşık 73 milyon varil oldu.

Akaryakıt nasıl hesaplanır?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.

Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.

Kaynak: Haber7