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Ekonomi Petrol devi kararını verdi! Almanya'ya tonlarca petrol ihraç edecek! Petrol piyasasında imzalar atıldı
Ekonomi

Petrol devi kararını verdi! Almanya'ya tonlarca petrol ihraç edecek! Petrol piyasasında imzalar atıldı

Kazakistan petrol, gaz, kömür ve uranyum rezervlerine sahiptir. Kazakistan'ın Almanya'ya ile toplam 300 bin ton petrol ihracatı konusunda anlaştığı bildirildi. Petrol hamlesi...

Yeniakit Publisher
2023-03-14 21:06:00 - 2023-03-14 21:12:40
Petrol devi kararını verdi! Almanya'ya tonlarca petrol ihraç edecek! Petrol piyasasında imzalar atıldı

Kazakistan Enerji Bakanı Bolat Akçulakov, nisanda Almanya'ya 20 bin ton daha petrol sevk edeceklerini açıkladı.

Akçulakov, anlaşma çerçevesinde Almanya'ya toplam 300 bin ton petrol sevk edeceklerini belirterek, "Anlaşma gereği bu 300 bin tondan her ay 20 bin ton gönderilecek." dedi.

Kazakistan Ulusal Petrol Taşımacılığı Şirketi (KazTransOil), 25 Şubat'ta ilk 20 bin ton Kazak petrolünün Almanya'ya ihracı için Polonya sınırındaki Adamova Zastava petrol terminaline sevkiyatının gerçekleştirildiğini bildirmişti.KazTransOil, martta gerçekleştirecekleri ikinci sevkiyatta Almanya'ya yine 20 bin ton petrol göndereceklerini duyurmuştu.

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